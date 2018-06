Estados Unidos pierde la dirección de la OIM tras el fracaso del candidato de Trump

Actualizado 29/06/2018 16:01:23 CET



El portugués António Vitorino se impone a los otros dos aspirantes tras varias rondas de votación

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los países de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han elegido este viernes al portugués António Vitorino como nuevo director general, en un hito sin apenas precedentes ya que, durante medio siglo, el puesto ha estado reservado al candidato propuesto por Estados Unidos, que en esta ocasión ha estado rodeado de polémica.

El estadounidense Ken Isaacs, vicepresidente de la ONG cristiana Samaritan's Purse arrastraba un polémico 'currículum' en redes sociales, donde había difundido comentarios islamófobos. Aunque en estos últimos meses se había esforzado por desmarcarse de las críticas, finalmente este viernes no ha obtenido suficientes apoyos.

La votación para elegir al sustituto de William Lacy Swing ha arrancado por la mañana y, en ella, era necesario que alguno de los candidatos obtuviese el apoyo de dos terceras partes de los países. De no ser así, según las normas de la OIM, el candidato con menos apoyo quedaba eliminado en la tercera ronda, como ha ocurrido en el caso de Isaacs.

La propuesta de Estados Unidos ha obtenido en esta ronda clave solo 22 votos, frente a los 52 de Thompson, actual 'número dos' de la OIM', y los 68 de Vitorino, antiguo comisario europeo y exministro del Gobierno de António Guterres, que ocupa actualmente la secretaría general de la ONU, informa la agencia de noticias Reuters.

Con Thompson y Vitorino como únicos supervivientes, finalmente la balanza se ha inclinado por aclamación a favor de este último. "António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino elegido como nuevo director general de la OIM", ha anunciado la organización en su cuenta de Twitter.

DERROTA DE EEUU

La OIM fue fundada en 1951 para gestionar el masivo movimiento de personas derivado de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, todos sus líderes han procedido de Estados Unidos a excepción de un holandés que asumió la dirección en la década de los sesenta.

Sin embargo, en esta ocasión la opción estadounidense no las tiene todas consigo. Isaacs únicamente tiene como experiencia de gobierno una breve labor en la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID) durante la Presidencia de George W. Bush, aunque su principal lastre son sus polémicas declaraciones en redes sociales.

'The Washington Post' sacó a la luz en febrero mensajes, entrevistas en radio y retuits del actual vicepresidente de la ONG cristiana Samaritan's Purse en los que supuestamente se transmiten mensajes islamófobos. "Si el islam es una religión de paz, veremos a dos millones de musulmanes en la Explanada Nacional marchando contra la yihad y defendiendo a Estados Unidos. Yo no los he visto", proclamó en Twitter.

En otro mensaje, en el que comentaba una información de la CNN sobre un atentado en Londres, aseguraba: "Si lees el Corán sabrás que esto es lo que la fe musulmana ordena exactamente a sus fieles que hagan".

Isaacs ha negado públicamente las acusaciones de islamofobia y el Departamento de Estado de Estados Unidos aceptó sus disculpas, asegurando que los comentarios "privados" realizados en redes sociales no le descalificaban como candidato para dirigir la OIM.