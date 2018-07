COGAM mantiene su veto al PP en el Orgullo pese a que Comunidad anuncia un coordinador para el desarrollo de la Ley LGTB

Actualizado 02/07/2018 22:30:04 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) mantienen su "no invitación" a la manifestación del Orgullo de este año tanto al PP como al Gobierno de la Comunidad de Madrid pese a que éste último les ha anunciado en un encuentro esta tarde que van a nombrar un coordinador para el desarrollo de la Ley de Protección Integral contra la LGTBFobia y la a Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de este colectivo, Jesús Grande, quien ha indicado que han acogido este anuncio con "expectación". "Estaremos a la espera de que se produzca el hecho porque la Comunidad propone ideas pero luego se quedan encima de la mesa", ha lamentado.

En este sentido, ha explicado que "de momento" y casi sin esperar ningún cambio, tanto el PP como el Gobierno regional seguirán sin estar invitados al escenario que se coloca en la plaza de Colón con motivo de la marcha principal del Orgullo el día 7 de julio. Otros años, el propio presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en calidad de portavoz, ha estado presente.

Tanto desde COGAM como desde la Comunidad de Madrid han coincidido en destacar el ambiente "cordial y bueno", "absolutamente amistoso y de colaboración mutua", esto último en palabras del consejero de Cultura, Jaime de los Santos, en el que se ha desarrollado el encuentro que han mantenido ambas partes esta tarde.

Sin embargo, Grande ha destacado que durante dos años, desde que se aprobaran ambas leyes, la Comunidad no las ha desarrollado, motivo por el cual decidieron no invitarla este año a la marcha, decisión que mantienen pese a la reunión de hoy. Es una postura cerrada aunque han quedado en reunirse próximamente para seguir trabajando en lo que a la normativa se refiere.

Por su parte, De los Santos ha explicado que ha sido una "reunión de trabajo" en la que querían analizar el punto en el que no se habían desarrollado las dos leyes "para poner toda la energía y las herramientas con las que cuenta el Gobierno de Madrid para implementarlas" porque es una "obligación" y el mismo Garrido "está comprometido" con ello, ha dicho.

El consejero ha aclarado que este encuentro no tiene "nada que ver con la no invitación" del 7 de julio porque "el Gobierno lleva trabajando con todos los temas LGTBi desde el inicio, en agosto de 2015". En este sentido, ha dicho que era importante para "engrasar" los aspectos que no estuvieran a la velocidad que requerían.

Así, ha explicado que durante el mismo, se les ha anunciado la creación" de un coordinador que de alguna manera va a atender a que estas dos leyes se implementen de la manera más efectiva y más rápida" y teniendo en cuenta que son leyes que tocan a distintas consejerías, como la de Política Social, la de Sanidad, a la Educación y la de Cultura, Turismo y Deportes.

"ERROR" POLITIZAR LA MARCHA

En cuanto a la propia invitación, el consejero ha considerado que es un "error" que no se invite al "presidente de todos los madrileños" y cree que Garrido "debería de estar". "Es un error que el 7 de julio, que se reivindican los derechos de todos, que no esté ni un partido ni un gobierno y que se utilice con fines políticos cuando lo que hay que hacer es remar en la misma dirección".

A su juicio, hay que "trabajar por los derechos de todos y seguir reivindicando, además, que España es el país y Madrid, la comunidad, con mayores cumbres de libertad, conquistas y un espejo donde se miran muchos otros países, con unas de las leyes más avanzadas del mundo". "Tenemos que seguir trabajando", ha insistido.