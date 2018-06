Cospedal afirma que le habría gustado aplicar antes el 155 en Cataluña e intervenir TV3

Actualizado 23/06/2018 15:33:25 CET

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Defensa y candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha lamentado que no se aplicase antes en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y que no se interviniese la TV3 mientras este estuvo en vigencia.

En su primer acto de campaña hacia la Presidencia del PP, para el que ha elegido la ciudad de Barcelona, ha asegurado que ella habría aplicado antes este artículo de la Carta Magna, aunque desde la lealtad al "todavía" presidente del PP, Mariano Rajoy, y al Gobierno del que ambos formaron parte.

"A mí me hubiera gustado aplicarlo antes", ha reconocido, y ha agregado: "Si hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer, a mí me hubiera gustado que esta TV3 hubiera sido intervenida y no fuera un aparato de propaganda".

La también ex secretaria general de los 'populares' ha recordado a los asistentes a su primer acto que se trasladó a Barcelona a vivir el 1 de octubre con algunos de ellos, en "un momento muy duro", y les ha preguntado si hubiesen preferido una aplicación del 155 más temprana. "Claro que sí", ha sentenciado.

"ESPERAR" AL PSOE Y A CS

Entre los motivos para retrasar la entrada en vigor del 155, ha apuntado que tuvieron que "esperar" al PSOE y a Ciudadanos. "Es verdad que para no ir solos, para que fuéramos más, se hizo más tarde", ha admitido, y ha añadido que "a algunos", entre los que se encuentra, les hubiera gustado que fuese "antes".

"Cuando uno gobierna y necesita ir acompañado de otros a veces tiene que hacer determinadas cosas, pero lo que hubiéramos querido en el PP es que no hubiera habido un aparato de propaganda secesionista y declaración de odio, que en su caso fue, y no lo digo por los trabajadores sino por el medio, TV3", ha concluido.