El Gobierno aprueba el Real Decreto para devolver la universalidad al SNS

Publicado 27/07/2018 17:38:22 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por el que se devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y se "desliga" la asistencia sanitaria de la condición de asegurado, como así se establecía en el Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la nueva normativa, según ha informado Montón en la rueda de prensa posterior al Consejo, se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.

Ahora bien, la ministra ha señalado que para evitar casos de "abuso", y por ende el turismo sanitario, se va a financiar esta asistencia en los casos en los que no existe un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho de cobertura al país de origen. "Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad", ha aseverado la ministra.