SanDisk lanzará discos en MP3 dentro de tarjetas 'flash' de 1 GB

Actualizado 22/09/2008 20:53:06 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

Reinventarse o morir es una máxima que la industria musical parece que va a emprender una vez más para encontrar su modelo de negocio en la coyuntura actual. La base es la misma que domina el mercado: el formato digital, pero la vía es otra a las ya más que habituales descargas, sean legales o ilegales. El gigante de las tarjetas de memoria SanDisk, ante la hegemonía del modelo MicroSD, pondrá a la venta en tiendas discos completos de música dentro de tarjetas 'flash' de 1 GB de memoria sin ningún tipo de restricción de copia. EMI, Sony BMG, Universal y Warner ya han mostrado su interés por la 'SlotMusic' (Literalmente: Ranura-Música)

Las tarjetas de memoria 'flash' aún no han sustituido al DVD como formato estándar de venta de contenidos multimedia debido a su coste. Sin embargo, su reutilización y facilidad de uso sí que las han convertido en el formato ideal para transportar documentos, reproducir música o vídeos -reproductores portátiles o multimedia- o servir de "disco duro" ampliable para dispositivos tales como cámaras digitales, consolas de videojuegos (PSP), teléfonos móviles o PDAs.

Memory Stick, SD, Compact Flash, Smart Media Card... Si el precio de las tarjetas ya era un problema, durante unos años múltiples formatos convivieron -o, más bien, compitieron-, dificultando la compatibilidad de todas ellas con los respectivos dispositivos. Sin embargo, la variación MicroSD está consiguiendo poco a poco convertirse en el estándar no sólo por su reducidísimo tamaño, sino porque mediante adaptadores puede convertirse a otros formatos ya sean SD normal o Memory Stick, los dos más populares.

SanDisk es una empresa pionera en este tipo de dispositivos y parece que también va a tomar la delantera en el nuevo uso que tendrán las tarjetas de memoria: la venta de contenidos musicales. La compañía ha buscado la alianza de productoras de la talla de EMI, Sony BMG, Universal y Warner para poner a la venta tarjetas de MicroSD de 1 GB de memoria en las que vendrán grabados discos completos en formato MP3 sin ningún tipo de restricción de copiado, como sí ocurre, por ejemplo, con contenidos descargados de iTunes.

MODELO DE NEGOCIO

SanDisk sencillamente aportará las tarjetas de memoria a las discográficas, que serán quienes tendrán que llenarlas de contenidos. Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación y distribución es idéntico para ambos lados del nuevo modelo de negocio (fabricación y distribución de dispositivos, en un caso, publicación de música digital, en el otro), todo parece indicar que la rentabilidad está asegurada si la idea cala entre el público.

En este sentido, se está apostando por un modelo abierto, según recogió Otr/press de The New York Times. Para no competir con Apple y su omnipresente iPod o para que el cliente no sienta su dinero perdido en una tarjeta que no le valdría para nada más, los nuevos "discos" traerán las canciones en MP3, que se podrán cortar, copiar o borrar, y se podrán utilizar para guardar cualquier otro contenido, como una tarjeta normal.

Además, el precio será una de las claves: entre 7 y 10 dólares, de 5 a 7 euros (Una primera estimación nada descabellada teniendo en cuenta que actualmente se pueden encontrar MicroSDs de 4 GB por 20 euros). Por si fuera poco, la música estará codificada a 320 Kilobytes por segundo, una calidad superior a los archivos que se descargan de Internet.

De esta forma, por una cantidad muy baja de dinero, los usuarios dispondrán de una tarjeta de memoria de 1 GB con un disco que podrán emplear directamente en un móvil, reproductor o PDA compatible con el formato MicroSD; o transferir las canciones al ordenador para luego grabarlas en un iPod vía iTunes, por citar los dos ejemplos más comunes. Asimismo, una vez vacía la tarjeta, siempre podrá ser empleada como memoria USB mediante un adaptador -que se espera que venga incluido-.