La webserie 'Todos queríamos matar al presidente' salta a Amazon Prime

Actualizado 08/08/2018 15:18:55 CET

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La webserie valenciana 'Todos queríamos matar al presidente', ficción online española que se alzó con los premios a Mejor Thriller en el festival de webseries de Nueva York (NYC Web Fest) y con el Unstoppable Amets en el Bilbao Seriesland, ha anunciado su salto a Amazon Prime, según han informado la dirección de la webserie.

La plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon, Amazon Prime Video, nació en septiembre de 2016 y ofrece películas, series y documentales en más de 200 países y territorios. Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, como la serie 'Crisis en seis escenas' de Woody Allen; 'The Man in the High Castle' o 'Transparent', pero también adquisiciones con licencia incluidas a la suscripción, como es el caso de 'Todos queríamos matar al presidente'.

Escrita y dirigida por Ana Ramón Rubio, la miniserie de cuatro episodios cuenta la historia de un grupo de trabajadores de catering que recibe la inesperada visita del presidente del Gobierno en la inauguración de una exposición. Interpretado por Joan Manuel Gurillo, que se alzó por este papel con el premio a Mejor Actor de Comedia en la pasada edición de los Rome Web Awards, los trabajadores del catering bromearán con envenenarle la comida hasta que, a la mañana siguiente, éste aparezca muerto en extrañas circunstancias.

"Todos queríamos matar al presidente gira en torno a los personajes que se encuentran alrededor de Martínez de Ochoa", afirma la creadora del proyecto, Ana Ramón Rubio. "Así, nos centramos en esos personajes que podrían o no estar involucrados en ese misterioso fallecimiento", concluye.

Protagonizada por la actriz sevillana Ana Caldas (Carmina, Centro Médico) y el madrileño Jaime Reynolds, la distribuidora canadiense HG Distribution adquirió los derechos de distribución de la misma a finales de año 2017 tras su estreno en el festival de webseries de Marsella. Desde entonces, la ficción se había podido disfrutar únicamente en festivales del formato web y cine.

"Estamos muy contentos de que por fin 'Todos queríamos matar al presidente' por fin pueda verse online. Hemos viajado por festivales de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, España... pero por fin podemos ofrecérsela al gran público y además gracias a una plataforma como Amazon Prime Video, que nos abre las puertas a un público internacional y que reúne a 100 millones de suscriptores", concluye la directora.

Por su parte, la actriz Ana Caldas ha apuntado que es "una alegría enorme que una plataforma como Amazon Prime haya elegido a 'Todos queríamosmatar al presidente'. "Alegría en lo personal por haber podido formar parte del proyecto y alegría en general como artista por ver cómo una serie con el presupuesto que nosotros teníamos se codea con superproducciones como 'Mozart in the jungle'", finaliza.

Por su parte, Jaime Reynolds añade que "ahora sólo esperamos que el espectador disfrute tanto como nosotros haciéndola y, quién sabe, a lo mejor piden otra temporada, esa sería la mejor crítica".

La serie cuenta con una primera temporada de cuatro episodios de entre 12 y 15 minutos de duración que se produjeron en 2017 en Valencia y alrededores. Su reparto lo completan los intérpretes Fede Rey, Irene Olmos, Jordi Marquina, Maria Albiñana, Lucía Tortosa y la pequeña Olivia Catalá.

"Ver la serie es ahora muy sencillo y accesible", comenta el productor de la serie, Miguel Cañizares. "Es gratis para los miembros de Amazon Prime y para los nuevos, el servicio de Prime video cuesta únicamente 20 euros al año y además, Amazon Studios ofrece un mes gratuito de prueba", finaliza.

La serie, que comenzó como un proyecto para la red, comparte ahora hueco en la oferta de Amazon Prime Video con otras series españolas como 'La verdad', 'Sé quién eres' o 'Vis a Vis'.