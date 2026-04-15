Hasta 17 formaciones y partidos concurren por Almería a las elecciones andaluzas, tres más que en 2022

Archivo - Detalle de unas papeletas en una jornada electoral. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 partidos y formaciones políticas han presentado lista de candidatos por Almería para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo, lo que supone tres más que en los comicios de 2022, lo que eleva a 204 los candidatos --272 con suplentes incluidos-- a ocupar un escaño en el Parlamento de Andalucía por una circunscripción que en la que se disputan 12 asientos.

Según recogen los boletines oficiales, consultados por Europa Press, para las elecciones andaluzas de este año acuden, además de partidos clásicos como PP, PSOE o incluso Vox, otros como Se Acabó la Fiesta (SALF), Almerienses-Regionalistas Pro Almería, Partido Autónomos, Andalucistas-Pueblo Andaluz (PA) e Izquierda Anticapitalista Revolucionaria (IZAR).

Asimismo, también vuelven a concurrir Izquierda por Almería (IPAL) que, si bien también participó en las elecciones de 2022, lo hizo en coalición con Recortes Cero (Recortes Cero-IPAL) mientras que, en esta ocasión, lo hace en solitario. Así, esta última opción política no aparece así como tampoco, con respecto a 2022, constan aspirantes de Ciudadanos ni de Andaluces Levantaos Coalición (AL).

Hasta cinco partidos se integran en la opción de Por Andalucía, que sitúa a la candidata de IU, María Jesús Amate, en primera posición seguida de Manuel Pérez Sola (Verdes Equo) y de María Isabel Pérez (Movimiento Sumar). Jésica Jiménez, como candidata de Podemos, aparece en el puesto cinco de la lista a quien sigue José César Segura, de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

De entre las 17 candidaturas que se presentan por Almería, once de ellas están lideradas por hombres mientras que otras seis están encabezadas por mujeres. Son ellas las 'número uno' en las papeletas de Por Andalucía, con María Jesús Amate; de Por un Mundo+Justo (PUM+J); con María Mercedes Quero; de Nación Andaluza, con Patricia Gutiérrez; de SALF, con Inmaculada María Jaén; de PCPA, con María Rosario Carvajal; y de Izar, con Inés Castillo.

Para las elecciones de 2026 son muy pocos los cabeza de lista que repiten con respecto a los comicios anteriores. Así, María Jesús Amate (IU) vuelve a encabezar la lista de Por Andalucía mientras que Rodrigo Alonso lidera la opción de Vox. También Diego Crespo repite como 'número uno' para Adelante Andalucía, mientras que Eduardo José Milla lo hace por Pacma y José Antonio del Moral por Escaños en Blanco.

Cambian a su cabeza de lista el PP de Almería, cuya papeleta sitúa en la parte más alta al presidente del PP de Almería y consejero andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, así como el PSOE, que eligió a su secretario de Organización, José Nicolás Ayala, como principal representante.

De entre las formaciones que repiten, también cambian a sus 'números uno' FE de las JONS, con Javier Machado Díaz; PUM+J, con María Mercedes Quero Molina --en las anteriores ocupó el número 9 de la lista--; el PCPA, con María Rosario Carvajal; Nación Andaluza (NA), con Patricia Gutiérrez; e IPAL, con Juan Andrés Ruiz.

Las listas de 2026 también reflejan, de otro lado, más presencia de partidos provinciales o regionalistas, como Izquierda por Almería o Almerienses-Regionalistas Pro Almería, así como una mayor afluencia de independientes, con una lista como la de Escaños en Blanco compuesta íntegramente por ellos, o la de Partido Autónomos, en la que once de sus doce miembros son independientes.