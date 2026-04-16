La 46ª Feria del Libro de Almería supera el ecuador con las presentaciones de Concha Castro y Miguel Ángel Santamarina

La 46ª Feria del Libro de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Almería ha superado este jueves el ecuador de su 46ª edición, en una jornada en la que las presentaciones de Concha Castro, con 'Cuentos desde mi reino', y Miguel Ángel Santamarina, con 'La guerra que cambió España', han centrado la programación.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el certamen mantiene el horario de las casetas de 11,00 a 14,00 horas los sábados y domingos (con apertura una hora antes los viernes) y de 17,00 a 21,00 horas en horario de tarde.

En el caso de Concha Castro, que no ha podido asistir al acto, se ha presentado su obra 'Cuentos desde mi reino', editada por el Instituto de Estudios Almerienses, una colección de relatos juveniles dirigida especialmente a lectores de entre 10 y 12 años. En este universo literario, sus personajes transitan por escenarios como el mar, el bosque o la música, en historias y aventuras.

A continuación, el escritor Miguel Ángel Santamarina ha presentado 'La guerra que cambió España' (Ediciones B), coincidiendo con el 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. El autor ofrece un análisis de los principales momentos del conflicto, con un enfoque divulgativo que, según ha señalado, busca "invitar al lector a hacerse preguntas y a profundizar en las historias" que recorre el libro.

A través de un recorrido cronológico, Santamarina repasa desde el golpe de Estado de julio de 1936 hasta las batallas de Teruel y el Ebro, incluyendo episodios como el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera o el bombardeo de Guernica. La obra incorpora también relatos menos conocidos, como el episodio de la "desbandada", el bombardeo nazi sobre Almería o la fuga del fuerte de San Cristóbal, entre otros, con el objetivo de recuperar voces e historias menos difundidas del conflicto.

La Feria del Libro de Almería está organizada por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, la Diputación Provincial mediante el Instituto de Estudios Almerienses y la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras.