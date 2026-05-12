Abascal insiste en que Sánchez "utiliza" la gestión del Hantavirus "para evitar hablar de la corrupción"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto de campaña electoral andaluza. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes de "estratagema" la gestión de la alerta sanitaria por el hantavirus por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "evitar hablar sobre corrupción".

"Yo creo que las palabras legal y moral en la boca de Sánchez son palabras que se ensucian y se corrompen absolutamente. Él se agarra a una epidemia, a cualquier cosa, con tal de que no se hable de la corrupción", ha afirmado en una atención con los medios en Níjar (Almería).

Así ha respondido Abascal a las declaraciones de Sánchez en las que defendía la gestión como una "obligación moral", incidiendo en que el mundo "no necesita más egoísmo ni más miedo" sino "países solidarios que quieran dar un paso al frente".

El líder nacional de Vox ha elevado el tono asegurando que Sánchez "no quiere hablar de la muerte de sus políticas" en referencia a la dana y al accidente ferroviario de Adamuz "por culpa" del Gobierno central.