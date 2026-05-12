Maíllo llama a reforzar la inspección ante los casos de siniestralidad laboral: "No podemos normalizarla"

1086361.1.260.149.20260512124932 El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto a la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha puesto el foco este martes en la siniestralidad laboral en la comunidad y ha abogado por reforzar las inspecciones a través de un programa que tenga en cuenta el "grado de riesgo proporcionado" de los empleos.

"Hay que acabar con esa lacra con un gobierno que desde Andalucía establezca una estrategia de intervención, de conciencia, de inspección a los trabajos para garantizar que la gente cuando va a trabajar no va a una zona de riesgo", ha subrayado Maíllo en una atención a los medios tras reunirse con la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López.

El candidato de la coalición ha destacado la importancia que tiene que tener la lucha contra la siniestralidad laboral. "Cada vez que haya una persona muerta en el trabajo tiene que haber lutos oficiales, movilizaciones y minutos de silencio porque hay que concienciar a la sociedad de que la gente está perdiendo la vida y muchas veces no nos enteramos", ha afirmado.

En este sentido, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no declarase luto oficial tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en 2024, en comparación con la declaración por la muerte de dos agentes en las costas de Huelva el pasado viernes.

"Ese día no hubo declaración de luto oficial y Moreno se fue a apoyar a su amigo gallego en las elecciones. Lo digo porque está habiendo mucha doble moral y mucho aprovechamiento imprudente en el uso electoral de las víctimas", ha señalado.

En paralelo, el candidato ha recordado unas palabras de un familiar suyo Guardia Civil. "Yo tenía un tío que era teniente de Guardia Civil que me lo decía, nosotros podemos morir en acto de servicio porque forma parte de sus funciones", ha enmarcado.

Por otro lado, Maíllo ha destacado el papel de los sindicatos para hacer un seguimiento y evaluación de las medidas de mejora en la calidad del trabajo. En este sentido, ha destacado la sintonía con CCOO en materias como la vivienda y las políticas de igualdad.

"Ni quiero volver al armario, ni quiero volver a los tiempos del sufrimiento, del encierro y del silencio", ha expresado el también coordinador de IU a la hora de defender las políticas de igualdad para el colectivo Lgtbiq+. "Hay gente que está incitando a la homofobia y no lo queremos permitir y agradecemos mucho el compromiso que especialmente Comisiones Obreras estáis de alerta permanente sobre esas violencias", ha remarcado.

En materia de vivienda, ha insistido en la necesidad de intervenir en el sector ante la "emergencia habitacional" que a su juicio está viviendo Andalucía. En este sentido, ha recordado su propuesta de una ley que permita "pasar" de uso de pisos turísticos a residencial en aquellas zonas declaradas tensionadas "hasta que se normalice un mercado de vivienda asequible y decente".



