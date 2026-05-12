El PSOE se compromete a mejorar la educación pública de calidad con 2.000 docentes más para Granada, bajada de ratios y una Ley de Inclusión Educativa - PSOE GRANADA

LA ZUBIA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha pedido el voto a la ciudadanía para blindar la educación pública con más recursos y 2.000 docentes más para la provincia, una bajada de ratios progresiva y una Ley de Inclusión Educativa que garantice la igualdad de oportunidades.

Son algunas de las propuestas en materia de educación recogidas en el proyecto socialista, que según destacan, están concebidas con para fortalecer la escuela pública desde la convicción de que la educación es "la herramienta más poderosa para garantizar la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros niños y niñas y jóvenes".

La educación pública, ha agregado Olga Manzano a las puertas de un centro escolar de La Zubia junto a la candidata Cándida Martínez y a la alcaldesa, Purificación López, es "el principal ascensor social y hoy está en riesgo con Moreno Bonilla", que "no para de cerrar aulas públicas", está "privatizando" la Formación Profesional y no garantiza los recursos necesarios para "una inclusión" real del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Ante esta situación, la candidata al Parlamento andaluz ha llamado a "no resignarse" el próximo 17M. "Nos va el futuro en ello", ha afirmado para subrayar que el PSOE tiene alternativas y propuestas para revertir el "desmantelamiento" de la escuela pública.

Olga Manzano ha detallado que la Ley de Inclusión Educativa garantizará los recursos y los apoyos "para no dejar atrás" a ningún niño ni niña y ha garantizado el compromiso de que los centros educativos contarán con el Personal de Inclusión (PTIS), los especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) y todas y todos los profesionales necesarios.

Entre los compromisos del PSOE está la bajada progresiva de las ratios entre 2026 y 2030, estableciendo máximos de 18 alumnos y alumnas en Educación Infantil; 20 en Educación Primaria; 25 en Educación Secundaria Obligatoria; 30 en Bachillerato; y 20 en Formación Profesional.

También extender a Bachillerato y Formación Profesional la gratuidad de los libros de texto u otros materiales alternativos para eliminar barreras económicas en etapas posobligatorias. Como ha recordado Manzano, "es un paso más para extender a estas etapas la gratuidad de los libros de texto que en su día puso en marcha un Gobierno del PSOE". Y en este sentido ha defendido que los mayores avances y derechos en educación registrados en Andalucía tienen el sello socialista.

Junto a esta iniciativa, se incluye la creación de un cheque de material escolar, en función de la renta, para que el inicio de curso no suponga una carga desproporcionada para las familias, y el refuerzo del sistema autonómico de becas, transportes y residencia para garantizar acceso en igualdad de condiciones.

La candidata también ha adelantado que el PSOE recuperará la FP pública como motor de igualdad y puerta al empleo sin que las familias tengan que pagar entre 4.000 y 10.000 euros por curso como consecuencia del modelo privatizador que Moreno Bonilla está implantando.

El PSOE también se compromete a avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), consolidando un modelo de financiación estable que garantice tanto la calidad educativa como los derechos laborales del personal de estas escuelas y centros.

En materia de educación figura también un compromiso con la renovación y modernización de las infraestructuras educativas, construyendo centros "que el gobierno de Moreno Bonilla ha dejado pendientes", como ocurre en Gójar o Cenes de la Vega, y la inclusión de los centros educativos de la provincia en el Plan de Bioclimatización.