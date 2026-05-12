PP-A cuestiona el "suelo moral" de Montero por considerar "accidente laboral" el "asesinato" de guardias civiles

El director de campaña del PP-A, Antonio Repullo, atiende a los medios en Córdoba. - PP-A

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y número uno del PP por Córdoba en las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Repullo, ha cuestionado este martes el "suelo moral" de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, por calificar de "accidente laboral" el "asesinato en manos de narcotraficantes" de dos guardias civiles el pasado viernes en Huelva.

Así lo ha señalado Antonio Repullo en una atención a medios en Córdoba junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, antes de mantener un encuentro con ATA Andalucía, y al hilo de declaraciones de la candidata socialista en el debate 'a cinco' que este pasado lunes organizó Canal Sur.

"¿Hasta dónde va a llegar el límite moral del Partido Socialista?", se ha preguntado Repullo antes de añadir que "describir lo que pasó como un accidente laboral está fuera de cualquier moralidad". "El suelo moral del Partido Socialista no lo conocemos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar", ha añadido el representante 'popular', según ha informado el partido en una nota.

Asimismo, Repullo ha señalado que tampoco se puede utilizar electoralmente un accidente como el de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, con 46 fallecidos. "No vamos a permitir que se cuestione el trabajo de muchísimas personas que acudieron para salvar vidas, para cuidar a los heridos y, sobre todo, a aquellos que estuvieron cuidando y dando soporte a todos los familiares de esas víctimas", ha advertido al respecto.

ACCIDENTE DE ADAMUZ

Ha asegurado que el PP-A seguirá "al lado" de las víctimas, pidiendo "verdad" y "respeto a Andalucía", así como ha criticado que, después de más de cien días, "ni una sola responsabilidad se ha depurado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, del que Montero formaba parte como vicepresidenta hasta finales del pasado marzo.

Asimismo, ha señalado que la "obligación" del PSOE no es "arrastrar y obligar al alcalde de Adamuz ahora a que le haga la campaña" a su formación y a Montero, sino "dar explicaciones".

VALORACIÓN DEL DEBATE DE CANAL SUR

Por otro lado, sobre el debate de este lunes, Repullo ha sostenido que se pudo ver "la desesperación" de cuatro grupos políticos, especialmente del PSOE-A, "en un intento de arrastrar a Juanma Moreno a un clima de acoso permanente" en la recta final de la campaña.

Frente a esa actitud, Juanma Moreno fue "el único candidato que ofreció un proyecto, que ofreció propuestas, que habló de Andalucía, que conoce Andalucía", ha defendido Repullo, quien ha añadido que el presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta es "la única alternativa posible" y "la única posibilidad de ser presidente el próximo 17 de mayo".

En este punto, Repullo ha apelado a seguir ampliando la confianza de los andaluces "en cada rincón de Andalucía" desde "la estabilidad, la moderación y la forma de hacer política que los medios han denominado 'la vía andaluza'".

PROPUESTAS PARA AUTÓNOMOS

Antonio Repullo también ha defendido que el PP-A seguirá trabajando "en positivo", junto a los autónomos y los sectores productivos de Córdoba, para afianzar el proyecto político de Juanma Moreno y seguir transformando "esa nueva realidad que es Córdoba y que es Andalucía".

Ha reivindicado la importancia, a su juicio, de los trabajadores autónomos como "motor de oportunidades, empleo y transformación económica", y ha subrayado el papel de un sector que, según ha afirmado, es "tan importante para la estructura social de toda Andalucía y en concreto de Córdoba".

En este sentido, Repullo ha remarcado que el trabajo compartido con los autónomos "no se escenifica solamente hoy", sino que es fruto de una labor mantenida "durante los últimos años" y que ha permitido obtener "buenos resultados".

Entre esos resultados, el candidato cabeza de lista ha señalado que Córdoba cuenta hoy con más de 2.000 autónomos nuevos, una cifra que ha vinculado directamente con el autoempleo, la generación de empleo y la apertura de nuevas oportunidades personales, profesionales y empresariales.

"Eso es autoempleo, eso es también generación de empleo", ha expresado Antonio Repullo, poniendo de relieve que muchos autónomos contratan a otras personas y les ofrecen "la oportunidad de tener un proyecto de vida".

El candidato cordobés ha sostenido que la estabilidad impulsada en Andalucía ha sido positiva para los autónomos y para el conjunto de la comunidad, y ha añadido que esa capacidad de generar autoempleo permite que jóvenes y mujeres se incorporen a este segmento económico con una nueva "proyección social, económica y empresarial".

PROGRAMA ELECTORAL "ABIERTO"

Por otro lado, Repullo ha defendido que el programa electoral del PP de Andalucía es "un programa electoral abierto que sigue incorporando propuestas hasta el último día".

En esa línea, ha explicado que se trata de un programa que "ha nacido de oficinas como esta y no en sede del Partido Popular", en referencia al trabajo directo con los sectores productivos.

El director de campaña ha subrayado que el PP de Andalucía seguirá incorporando ideas y soluciones a los problemas de los autónomos desde la "escucha activa", una seña de identidad que ha atribuido al presidente Juanma Moreno, al PP de Andalucía y al de Córdoba.

Repullo ha remarcado que el proyecto de Juanma Moreno "se construye desde el diálogo con quienes sostienen la economía real de Andalucía".

Por su parte, José María Bellido ha puesto en valor la "certidumbre y estabilidad" que, en su opinión, han marcado la gestión económica de Andalucía y de la ciudad de Córdoba en los últimos años, favoreciendo el crecimiento del tejido empresarial y del trabajo autónomo.

Bellido ha agradecido el compromiso de ATA con la ciudad y ha resaltado el papel de Córdoba como sede nacional de una entidad "con vocación de crecer en toda España desde nuestra tierra". "Es un orgullo para nuestra ciudad contar con una asociación como ATA, que da voz a los autónomos desde Córdoba al conjunto de España", ha señalado, subrayando además que esta apuesta "ha contribuido a generar confianza y oportunidades para miles de trabajadores autónomos".

En esta línea ha destacado que Córdoba ha registrado cerca de 2.000 autónomos más en los últimos cuatro años, un crecimiento que ha vinculado a las políticas de apoyo impulsadas desde las administraciones.

Bellido ha explicado que las principales líneas de actuación pasan por reforzar las ayudas a la contratación, impulsar la digitalización y favorecer medidas de conciliación para autónomos y pequeñas empresas.

También ha valorado el compromiso de la Junta de Andalucía de ampliar medidas como la 'cuota cero' para nuevos autónomos durante un segundo año.

Por último, ha señalado que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) continuará siendo "una herramienta clave para respaldar a micropymes y autónomos de la ciudad", y ha insistido en la necesidad de mantener "la estabilidad y el liderazgo económico" alcanzados en Andalucía para seguir generando empleo y oportunidades, tras lo que Bellido ha apelado a la confianza de los ciudadanos para "seguir consolidando un modelo basado en el crecimiento, la innovación y el apoyo al trabajo autónomo".

