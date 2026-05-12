El debate de Canal Sur por el 17M registra 522.000 personas de audiencia media y 21,5% de cuota sumando canales de TVE

Debate de los 'cinco' candidatos a la Presidencia de la Junta en RTVA. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de las formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura que organizó este pasado lunes, 11 de mayo, Canal Sur registró una audiencia acumulada del 21,5% de cuota de pantalla sumando su emisión simultánea por canales de Televisión Española (TVE), y 522.000 espectadores de audiencia media.

Así se recoge en una nota de prensa difundida este martes por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que ha recordado que Canal Sur Televisión, además de retransmitir en directo este debate, cedió la señal del mismo "al conjunto de televisiones que les pudiera interesar retransmitirlo también".

De esta manera, el debate alcanzó una cuota total de pantalla del 21,5% en una franja de "máxima audiencia", sumando los tres canales que lo ofrecieron el directo; esto es, Canal Sur, La 1 y el canal 24 Horas de TVE.

El "debate decisivo" --que se extendió entre las 21,45 y las 23,24 horas-- aglutinó una audiencia media de 522.000 ciudadanos que residen en Andalucía y fue sintonizado por 1.398.000 personas en esta comunidad autónoma, lo que representa el 16,6% de la población residente con más de cuatro años, según destacan desde la RTVA.

El debate también 'a cinco' que el pasado 4 de mayo organizó Radio Televisión Española (RTVE) alcanzó un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media en La 1 de TVE y el Canal 24 horas, según informó la semana pasada la corporación estatal.

En el análisis por cadenas, los telespectadores que siguieron el debate de este pasado lunes, 11 de mayo, a través Canal Sur Televisión fueron 274.000 andaluces de media, lo que supone una cuota del 11,3%, mientras que por La 1 lo siguieron 181.000 --con un 7,4% de cuota--, y por el Canal 24 horas unos 67.000, con un 2,8% de cuota.

AUDIENCIA SOCIAL

Desde la RTVA defienden además que "Canal Sur lideró este lunes la conversación social en torno al debate electoral con la emisión y producción del 'Debate Decisivo', difundido de manera simultánea en Canal Sur TV y en todo el ecosistema multimedia de RTVA".

Durante toda la noche, el 'hashtag' oficial de la cobertura -- #DebateDecisivoCSur--, "se convirtió en la principal referencia informativa y social del debate en la red X, liderando las tendencias en España y alcanzando el tercer puesto entre las tendencias mundiales, sin presencia de otras etiquetas vinculadas al encuentro".

El seguimiento social "consolidó a Canal Sur como principal motor de conversación digital y referencia informativa del debate electoral en Andalucía", según sostienen desde la RTVA.

De manera paralela, los frontales digitales de Canal Sur registraron más de 300.000 páginas vistas durante la jornada del debate, y la señal 'pool' en Youtube que ofreció Canal Sur fue compartida por 128 medios.