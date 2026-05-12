Por Andalucía propone limitar alquileres y frenar pisos turísticos ante la "vulnerabilidad" de 90.000 almerienses

La candidata número uno de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, atiende a los medios. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, ha advertido de que el precio de la vivienda deja a 90.000 almerienses en "situación de vulnerabilidad" e incluso de pobreza una vez que han asumido este coste.

Ante esta situación, la formación propone limitar el precio de los alquileres, declarar zonas tensionadas en los municipios afectados y frenar la apertura de nuevos pisos turísticos "para garantizar el derecho a la vivienda en la provincia", según ha trasladado en una nota.

En este sentido, Por Andalucía exige que se impulse vivienda a "precios asequibles", tanto en modalidad de alquiler como de compra, y defiende estas medidas como una "respuesta inmediata" ante un mercado residencial que registra subidas "desproporcionadas" en los municipios más afectados.

La candidata también ha puesto el foco en la proliferación de alojamientos vacacionales en barrios tradicionales de trabajadores. "Debe de haber una regulación obligatoria ya", ha señalado Amate, quien propone frenar la apertura de nuevos pisos turísticos "para proteger la identidad de los barrios y el descanso de los residentes".

El programa electoral de la formación detalla, además, una "regulación estricta" de las viviendas turísticas de carácter empresarial y un plan para la construcción de 2.600 viviendas públicas en colaboración con los ayuntamientos y la Diputación.

Frente al modelo de "cemento" del PP, Por Andalucía apuesta por la "recuperación del patrimonio existente". La formación propone una "línea estable de ayudas" para la rehabilitación de inmuebles en centros históricos, destinada a fijar población y revitalizar los núcleos tradicionales a través del comercio minorista local.

Con estas propuestas, Por Andalucía se presenta como "la única garantía" de que la voz de los almerienses llegue al Parlamento "para defender que nadie tenga que elegir entre comer o tener un techo y transformar la vivienda de un activo financiero en un pilar básico del bienestar social en la provincia".