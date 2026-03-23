Absuelto el tercer implicado en el intento de asesinato en el pub La Térmica en Almería

Los tres acusados de intentar asesinar a un hombre en La Térmica de Almería durante el juicio en la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto al tercer investigado por el intento de asesinato ocurrido en abril de 2022 en la discoteca La Térmica de Almería, donde el autor principal confesó durante el juicio haber disparado varias veces contra el novio de su expareja sentimental mientras que un segundo acusado reconoció que colaboró para huir en coche de la escena del crimen.

El tribunal apunta, a raíz de las pruebas practicadas, que no puede concluirse que este tercer acusado conociera los planes del autor de los tiros en el momento en el que lo recogió con su coche para dirigirse a la discoteca donde se produjeron los hechos, así como que se concertara previamente con él para facilitarle la huida con el mismo vehículo.

"Entendemos que se trata de una suposición o conjetura, carente de base probatoria y en modo alguno puede sustentar una condena", sostiene la Sección Segunda en su sentencia, consultada por Europa Press, en la que rechaza su papel como cómplice de asesinato o cooperador necesario, como sostenía la Fiscalía y la acusación particular, que interesaba para él hasta 13 años de cárcel.

El acusado, defendido por la letrada del turno de oficio Mari Carmen Giménez, sostuvo durante su declaración que el día de los hechos fue recogido en la rotonda de Pescadería por los otros dos acusados para ir a tomar algo como cada sábado al Bar Coyote, sin saber que irían a La Térmica. Asimismo, negó que durante el trayecto el principal acusado comentara sus planes, que llevara un arma o que iba a disparar a la víctima.

El tribunal señala que esta versión no se contradice con la de los otros dos acusados, con quienes tras los hechos, se dirigió al Bar Coyote, donde se enteró de lo ocurrido. Más tarde, y a petición del principal acusado, se llevó el coche, cambió la pistola del maletero a la guantera y arrojó varios proyectiles por una alcantarilla "porque se asustó". Al respecto, la Sección lo condena a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

De otro lado, la sentencia impone seis años de prisión al principal acusado por un delito de asesinato en tentativa y otro de tenencia ilícita de armas con las atenuantes de reparación de daño, alteración psíquica y confesión de los hechos, mientras que al conductor del vehículo en el momento de la huida lo condena a tres años de cárcel: dos por su complicidad en el intento de asesinato y uno más por tenencia ilícita de armas.

La sentencia sostiene que los tres acusados se dirigieron la noche del 16 de abril de 2022 a bordo de un coche hacia el pub La Térmica donde trabajaba la víctima mientras el principal acusado lo llamaba por teléfono sin obtener respuesta y le escribía mensajes en los que le amedrentaba.

Una vez llegaron al local, sobre las 22,42 horas, el autor de los disparos se bajó del coche y con una pistola en la mano derecha oculta en el bolsillo fue a buscar a la víctima, a la que disparó en el abdomen tras encontrarse con ella en la puerta del establecimiento, a apenas un metro de distancia.

La víctima inició una huida por el local y la parte exterior mientras que el acusado le perseguía, llegando a dispararle por la espalda. De los cinco tiros que realizó, tres impactaron contra la víctima, que sufrió también heridas en un antebrazo y en la muñeca.

Tras darle alcance y encañonarlo de nuevo, el arma se atascó, por lo que el procesado le enseñó uno de los proyectiles que llevaba en el bolsillo y le dijo "esta es la que te va a mandar al cementerio", tratando de disparar pero no consiguiéndolo al haberse atorado el arma nuevamente.

La víctima se zafó del atacante, quien huyó al oír las sirenas de la policía. Así, se introdujo de nuevo en el coche, que el segundo condenado había orientado ya para escapar del lugar, mientras decía "vámonos que le he 'tirao'". Los tres acusados se trasladaron hasta el Bar Coyote, donde acordaron cambiar el coche de sitio y guardar la pistola en la guantera.