La actriz Charo López recibirá el Premio Tabernas de Cine 2025 de Almería Western Film Festival

TABERNAS (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La organización de Almería Western Film Festival (AWFF) ha anunciado que la actriz Charo López recibirá el Premio Tabernas de Cine 2025, en reconocimiento a su destacada contribución al cine del oeste europeo y a su vínculo histórico con el Desierto de Tabernas, escenario clave del género wéstern.

Charo López será homenajeada por su participación en varias producciones wéstern durante los inicios de su carrera cinematográfica, según ha trasladado la organización. El galardón se entregará durante la gala de inauguración que se celebrará el 8 de octubre en el teatro municipal de Tabernas.

"Este premio me trae muchos recuerdos de una época en la que yo todavía no tenía un sitio definitivo en la profesión", ha trasladad a través de la organización la premiada, quien ha rememorado sus trabajos junto a directores como Giuseppe Maria Scotese o Aldo Florio. "Aunque mis papeles no solían ser de gran responsabilidad, sí sentía que estaba rodeada de grandes profesionales, sobre todo los italianos que venían a rodar aquí", ha apuntado.

Con ello, ha asegurado que recuerda aquella época de rodajes, en la década de los setenta, "con muchísimo cariño". "Fue una etapa que me enseñó cosas que luego me han servido en la vida. Por eso, recibir este premio en Tabernas, tantos años después, me emociona profundamente", ha valorado la actriz.

A comienzos de los años 70, la actriz formó parte del reparto de 'El bandido Malpelo', de Giuseppe Maria Scotese, rodada en el Desierto de Tabernas, y 'El sol bajo la tierra', de Aldo Florio, coprotagonizada junto al actor Fabio Testi, Premio Tabernas de Cine en 2024.

Además, la intérprete intervino en varias obras próximas al género, como 'La guerrilla', 'Ah, si? E lo dico al zorro', junto a George Hilton, o en la serie española 'Curro Jiménez'. "Estas obras forman parte de la rica herencia del cine del oeste europeo producido en España, y en ellas Charo López dejó una huella imborrable como una de las pocas mujeres que protagonizaron el género", ha estimado el AWFF.

Charo López debutó en 1969 con 'El hueso', de Antonio Giménez Rico, por la que ganó la Medalla CEC a la mejor revelación del año; y 'Ditirambo', de Gonzalo Suárez. Con este director repetiría en 'La regenta' --premio nacional a la mejor actriz--, 'Epílogo' y 'Don Juan en los infiernos'.

Ganó el Premio TP de Oro y el Fotogramas de Plata por sus protagonistas en las series 'Cuentos y leyendas', 'Los gozos y las sombras' y 'Los pazos de Ulloa'. Alcanzó un enorme prestigio con sus personajes protagonistas en 'La colmena', de Mario Camus; 'Los paraísos perdidos', de Basilio Martín Patino; 'Lo más natural'm de Josefina Molina; o 'Secretos del corazón', de Montxo Armendáriz, por la que ganó el Premio Goya de la Academia.

"Charo López es una de las actrices legendarias del cine español. Ha cosechado todos los premios y, desde la transición y a lo largo de más de tres décadas, desarrolló una amplia filmografía, dominando la cartelera española junto a Carmen Maura, Victoria Abril, Ángela Molina y Mercedes Sampietro", ha indicado el director del festival, Juan Francisco Viruega.

Así, ha señalado que su carrera "es indisociable al cine de autor, protagonizando obras maestras de Mario Camus, Gonzalo Suárez, Josefina Molina o Pedro Almodóvar, y encumbrándose como la intérprete del cine intelectual".

"Debemos reivindicar que su mirada y voz inconfundibles, su extraordinaria inteligencia y belleza, y el fuerte carácter con que dotaba a todos sus personajes, estuvieron igualmente vinculados al wéstern europeo durante la década de los años setenta", ha añadido.

OTROS PREMIADOS

A lo largo de los años, el Premio Tabernas de Cine del Almería Western Film Festival ha recaído en "auténticas leyendas del 'spaghetti western'" como Franco Nero, Terence Hill, Gianni Garko o Fabio Testi, junto a grandes nombres del cine español como Sara Montiel, Mónica Randall, Sancho Gracia o el prestigioso director de fotografía José Luis Alcaine.

"Todos ellos comparten una conexión profunda con el Desierto de Tabernas, enclave icónico del wéstern europeo y escenario inolvidable de algunas de las producciones más influyentes del género", según el AWFF.

En este contexto, la entrega del premio a la actriz representa la continuidad de este homenaje colectivo a quienes han contribuido a forjar la identidad cinematográfica de un territorio único.

El Premio Tabernas de Cine reconoce a quienes han ayudado a consolidar el prestigio internacional del Desierto de Tabernas como plató natural del wéstern, y Charo López será, sin duda, una homenajeada de excepción en esta nueva edición del festival.