Alberto Gómez celebra la "acogida emotiva" de 'El peso de la ausencia' en Málaga y trabaja en su distribución

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Alberto Gómez Uriol ha valorado como "muy emotiva" la acogida de su documental 'El peso de la ausencia' en el Festival de Cine de Málaga, donde ha sido galardonado con la Biznaga de Plata al primer premio de la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres'. Además, ha confirmado que ya se han iniciado contactos con distribuidoras para su exhibición en plataformas y televisiones, además de su proyección en centros educativos, ayuntamientos y otras instituciones.

En declaraciones a Europa Press, el director ha reconocido que ha vivido con especial intensidad su paso por el certamen, en el que se ha proyectado por primera vez la cinta. "Aparte de la alegría de ser seleccionado, conseguir el primer premio ha sido algo increíble", ha asegurado.

Gómez Uriol ha destacado la respuesta del público, que ha recibido con calidez una historia que "remueve muchas cosas" y que supone "un reconocimiento a la memoria de mi hermana, que era uno de los objetivos".

Sobre el galardón, ha confesado que no se lo esperaba. "He conseguido no esperar nada, no adelantar nada ni elucubrar. Ya con la selección en el festival me parecía un éxito, porque ahora se presentan una cantidad enorme de trabajos", ha declarado.

En cuanto al proceso de producción, ha explicado que ha sido "largo y difícil". Ha reconocido que "el impulso inicial estuvo muy bien porque recibió el premio en Fical, pero luego fue muy complicado por la financiación".

El cineasta bilbilitano ha detallado que, además del respaldo de la Diputación de Almería, no ha contado con otras ayudas institucionales, por lo que recurrió a una campaña de 'crowdfunding' "con una respuesta buenísima" que ha considerado "una ayuda muy importante".

A pesar de ello, ha remarcado que el presupuesto ha sido muy limitado. "Cuando hay muy poco presupuesto, hemos sido pocas personas las que hemos tenido que asumir muchas funciones", ha explicado.

A esta limitación se ha sumado la carga emocional del proyecto: "Ha sido un proceso personal muy complicado porque narra la historia de mi hermana, que fue asesinada en el año 1973, y lo que vino después".

Con la mirada puesta en el futuro, ha confirmado que 'El peso de la ausencia' seguirá su recorrido por festivales. "Es un documental que trasciende lo puramente cinematográfico. Tiene una vertiente social muy importante que creemos que puede ser muy interesante para este tipo de destinatarios", ha defendido.

El documental dura 105 minutos, y el guion y la dirección corren a cargo de Alberto Gómez Uriol, que también ha asumido el montaje junto a Francisco J. Navarro. La fotografía es obra de Pepe de la Rosa.

Respecto a su productora independiente, La Línea Azul, fundada en 2016 tras su etapa en 29 Letras, ha recordado que fue "una labor mucho más individual". Pese a los años complicados para el sector audiovisual, ha seguido produciendo documentales, entre ellos 'La mirada sostenida' (2019), centrado en el Centro Andaluz de la Fotografía.

Por el momento, no se plantea nuevos proyectos inmediatos. "Necesito descansar de este proyecto porque me ha absorbido más que ningún otro. Aún queda mucho trabajo de distribución y difusión, y cuando el documental haya hecho su camino será el momento de pensar en otras cosas", ha manifestado.