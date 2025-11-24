El alcalde de María será el nuevo presidente de Diputación de Almería y el delegado de Igualdad, 'número 2' del PP

Archivo - El diputado provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, José Antonio García. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína, va a ser propuesto para presidir la Diputación Provincial de Almería tras el cese de Javier Aureliano García a raíz de su detención e investigación en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que indaga el supuesto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en el seno de la institución provincial.

Asimismo, y tras el ascenso del consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, como presidente del PP de Almería --cargo que también ostetaba García-- el nuevo secretario general del partido a nivel provincial será el actual delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido.

Los nombres han sido comunicados por Fernández-Pacheco durante la junta directiva del PP de Almería celebrada en Roquetas de Mar, que ha contado con la presencia del resto de presidentes provinciales del PP, el coordinador general del PP andaluz, Nacho Romaní, y del secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

