Diputación de Almería defiende la "ejemplar" renuncia de los investigados en el caso 'Mascarillas' y ofrece expedientes

El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar (PP), ha defendido este lunes la "ejemplar" renuncia a sus cargos del expresidente de la institución Javier Aureliano Molina y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quienes fueron detenidos la pasada semana en la segunda fase del caso 'Mascarillas', "por el bien de la institución" en la que "han ejercido el desempeño de sus funciones con honestidad" y bajo "una hoja de ruta inquebrantable".

Así lo ha defendido durante el pleno monográfico y extraordinario celebrado a petición del grupo provincial socialista tras los registros efectuados por la UCO en las dependencias de Diputación, entre otras dependencias, en la pieza separada que indaga por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

Durante la sesión, Escobar ha ofrecido a los grupos de PSOE y Vox "acceder a todos y cada uno de los expedientes de esta Diputación, de todas las áreas" para poder fiscalizar la acción del equipo de gobierno al tiempo que ha defendido el trabajo de García y Giménez, quienes "han puesto por delante los intereses de la Diputación y de la provincia de Almería, por encima incluso de los suyos, en este momento tan complicado para ellos".

Con ello, ha apelado a "la presunción de inocencia", que "no es una teoría, es un derecho constitucional y humano" que, en este caso, "ha sido ultrajado, condenado, vilipendiado, de una forma implacable", al entender que la posibilidad de defensa de García y Giménez "ha quedado en el suelo".

Escobar ha rechazado entrar en un "circo mediático" y ha asegurado que la Diputación continuará funcionando con "normalidad" para aprobar próximamente sus presupuestos de 2026 tras el "gesto y la "generosa" la renuncia de ambos representantes, para con quienes ha mostrado su deseo de que la verdad se abra "paso entre tanta especulación y tanta desinformación".

Además, el presidente en funciones ha agradecido "el compromiso y entrega de todos los trabajadores y funcionarios de esta casa" y el "cariño" mostrado por los alcaldes y concejales de la provincia, quienes han "dado su cariño a todo el equipo, mostrando la fortaleza y unión de este partido en la provincia de Almería".

En esta línea, Escobar ha asegurado que el Gobierno de la provincia "va a seguir trabajando con un equipo sólido y unido, fruto de la confianza mayoritaria que los ciudadanos de la provincia de Almería nos dieron en su momento" y ha garantizado que "el nombre de la provincia de Almería y de la Diputación estará siempre por encima de todo y de todos".

Por su parte, el portavoz del PP y del equipo de gobierno en funciones en la Diputación de Almería, Carlos Sánchez (PP), se ha mostrado "convencido" de que de cara a las próximas elecciones municipales "vamos a obtener la confianza mayoritaria de los almerienses" para seguir al frente de una institución.

"Vamos a seguir defendiendo la institución provincial, vamos a dar y estamos dando la mayor normalidad a la Diputación porque es lo que nos piden los alcaldes", ha añadido Sánchez tras realizar durante su turno una recopilación de denuncias e investigaciones judiciales que afectan o han afectado a cargos socialistas.

Sánchez ha asegurado que el PP le ha dado "los mejores años a la provincia" a través de sus sucesivos gobiernos en la Diputación, ante la que piensan mantenerse al frente "por encima de las situaciones personales" y "por encima del dolor o no dolor que podamos tener". "Vamos a trabajar para que dentro de dos años ustedes sigan ahí y nosotros sigamos aquí", le ha espetado al portavoz.

El diputado provincial ha incidido durante su intervención en los casos vinculados al PSOE y a las personas ligadas al partido, entre ellos el caso 'Facturas' por el que se encuentra en prisión el exvicepresidente de la Diputación bajo gobierno socialista Luis Pérez.

Asimismo, y tras acusar al PSOE de solicitar un pleno para "marranear" políticamente, ha aludido a otras denuncias y procedimientos de cargos en Garrucha, Lubrín, Arboleas, Carboneras, Mojácar y Níjar, lo que ha levantado las protestas de la diputada provincial y concejal socialista por este municipio Esperanza Pérez.

"TOCA HACER MUCHA LIMPIEZA Y AIREAR"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, ha lamentado que durante la sesión plenaria no se hayan aportado explicaciones o detalles sobre la investigación así como que tampoco se haya aclarado la situación del diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, ante su investigación en el caso y para el que ha pedido "medidas expeditivas".

Para Ruiz del Real, el PP tiene que "limpiar mucho" en la Diputación ante este caso que, según ha incidido, aborda expedientes que se remontan hasta 2016, "es decir, a la época de la presidencia de Gabriel Amat". "La imagen de la Diputación se encuentra dañada y toca hacer mucha limpieza, toca abrir puertas y ventanas, toca airear", ha insistido.

"No era difícil de imaginar, y al parecer la UCO también estaba de acuerdo, que el ciudadano Javier Aureliano García Molina era el jefe, al parecer, de un entramado criminal para utilizar las contrataciones públicas de esta institución y conseguir mordidas y corrupción", ha acusados el portavoz socialista.

En esta línea, ha aludido también a la responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "se ha hecho el sueco" y ha mantenido "un silencio cómplice" ante esta situación.

"El Partido Popular se va a ir de este pleno sin dar ni una sola explicación sobre lo que ha ocurrido y sobre el alcance", ha lamentado Ruiz del Real, quien ha afeado incluso al equipo de gobierno de buscar la "desinformación" durante las primeras horas de la intervención de la UCO a los medios que los entonces presidente y vicepresidente no estaban detenidos.

El portavoz socialista cree que se ha "tirado por tierra" la imagen de la Diputación de Almería "y, por ende, la de la provincia" por "culpa de unos gobernantes, al parecer, corruptos", todo ello además coincidiendo con la semana de mayor proyección de la provincia a través del Festival Internacional de Cine (Fical).

"No nos hagamos los tontos, esto ya lo sabíamos todos", ha afirmado Ruiz del Real, quien ha aludido a la primera fase de la investigación que tuvo lugar en 2021 y que conllevo la expulsión del entonces vicepresidente tercero Óscar Liria. A la vista de las nuevas detenciones, el diputado socialista ha calificado de "paripé" la comisión de investigación que se hizo al respecto de esa primera fase, la cual se cerró sin responsabilidades.

Por su parte, desde el grupo provincial de Vox han criticado que a lo largo del debate "no se ha nombrado ni una vez la palabra responsabilidad y ni tampoco auditoría", por lo que ha acusado al PP y PSOE de haber "montado un circo" en el que ambos partidos han hecho gala de "tanta corrupción". "Seguimos escuchando el tú y tú más, y tú más, y tú más", ha manifestado el diputado Pedro Agüera.

Con ello, ha echado en falta que se planteara algún tipo de "investigación interna" o "externa" por parte de alguno de los grupos, a los que ha acusado de protegerse mutuamente para "mantener los silloncitos calientes".

El pleno monográfico ha tenido lugar tras una brevísima primera sesión extraordinaria y urgente en la que se ha dado cuenta de las renuncias a los cargos y se ha acordado comunicar a la junta electoral de zona la elección de los siguientes candidatos para sustituir en un plazo de unos 20 días los nuevos cargos.