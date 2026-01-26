El alcalde de Pulpí (Almería) reclama más agentes para luchar contra las 'narcolanchas': "Nos encontramos en Honduras"

La parlamentaria andaluza del PP Ángeles Martínez y el alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García (PP), en el litoral de San Juan de los Terreros (Pulpí). - EUROPA PRESS

PULPÍ (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García (PP), ha reclamado al Gobierno central una mejor dotación de medios personales para la Guardia Civil como medida para frenar la presencia de 'narcolanchas' en las costas del municipio.

"Nos encontramos en Honduras, en San Juan de los Terreros", ha comparado el regidor en un vídeo publicado en sus redes y grabado 'in situ' junto con la parlamentaria andaluza del PP Ángeles Martínez en un acantilado de la pedanía, desde el que se pueden apreciar al fondo dos lanchas rápidas que fondean en la zona.

El primer edil pulpileño ha asegurado que está "cansado" de solicitar al subdelegado de Gobierno, José María Martín, que "mejore nuestra situación" puesto que la presencia de quienes "trafican con las drogas y con los seres humanos" es el "día a día" de la localidad.

"La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tiene un efectivos, y sin efectivos esto no es posible", ha añadido el alcalde, quien ha instado a "cambiar las leyes" para endurecer las penas a los 'petaqueros' que asisten a las mafias y así "intentar que todos nos sintamos un poco más seguros". "Entre todos, si luchamos, lo vamos a conseguir", ha animado.

El mal tiempo de la última semana, con fuertes vientos costeros, ha permitido observar desde varios puntos del litoral almeriense este tipo de embarcaciones, sentido en el que la asociación Jucil llegó a alertar de hasta siete 'narcolanchas' que se desplazaban entre Almería y Cabo de Gata sin "presencia de la Guardia Civil". "Han convertido el litoral andaluz en terreno abonado para el narcotráfico", se han quejado para exigir "más medios".

Frente a ello, la Guardia Civil ha señalado la recuperación en lo que va de año de más de 21.000 litros de combustible mediante su acción en el ámbito marítimo, con unidades de seguridad que patrullan en el Parque Natural para "evitar que las embarcaciones puedan recibir suministros, víveres o gasolina".

En concreto, en la madrugada del pasado viernes se localizaron "incluso garrafas de gasolina que habían sido derramadas en el Playazo de Rodalquilar" en Níjar, con "el riesgo que este tipo de vertidos peligrosos suponen para el espacio protegido del Cabo de Gata", han detallado.