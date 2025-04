El alcalde de Roquetas de Mar (Almería) espera que la huelga de basuras acabe con una "solución" al conflicto laboral

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), confía en que la huelga de los trabajadores del servicio de recogida de basuras y limpieza del municipio se solucione próximamente tras cuatro jornadas en las que solamente han actuado los servicio mínimos articulados frente al conflicto laboral que la plantilla mantiene con la empresa concesionaria del servicio Urbaser.

No obstante, se ha mostrado reacio a que el desbloqueo de esta situación se produzca a cualquier precio. "Al alcalde de Roquetas lo que no le gusta es que le metan el pie... Si calzo el 42, que se lo metan en un 35. Eso es lo que no me gusta", ha dicho sobre sí mismo antes de recordar, sin embargo, que en ocasiones el Ayuntamiento "se ha perjudicado" a sí mismo "en beneficio" de los trabajadores.

"La puerta del despacho del alcalde de Roquetas está abierta, buscando siempre la mejor solución para el municipio y para toda nuestra gente", ha afirmado el primer edil en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, en las que ha mostrado su interés en que la situación "se arregle por el bien de todos".

En cualquier caso, ha considerado que es una "obligación" de todas las partes trasladar a los vecinos del municipio, porque "son los que pagan", y a los visitantes "que también colaboran" una imagen adecuada de Roquetas. "Se merecen un respeto y se merecen llegar a una ciudad lo más limpia posible", ha indicado.

El comité de empresa inició a las 21,00 horas del pasado jueves la huelga indefinida ante la falta de acuerdos para conseguir que se haga efectivo el descanso semanal de dos días consecutivos de la plantilla así como un aumento del personal fijo.

Tras dos reuniones en el marco del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) sin alcanzar acuerdos, la representación de los trabajadores comenzó un paro laboral "con motivo de las dilaciones e incumplimientos de la empresa" así como "la paralización de la negociación del convenio colectivo".

Los trabajadores reclaman dos días de descanso consecutivos en semana que no son percibidos así como que se mantenga el sistema de organización de trabajo y la compensación económica que aplica para domingos, festivos y meses de verano "que la empresa debe desde el ano 2024".

Del mismo modo, han incidido en la falta de cumplimiento de los acuerdos adoptados en noviembre del año pasado para pasar a unos 20 empleados fijos-discontinuos a jornada completa antes del mes de abril de este año, lo que permitiría elevar hasta los 174 trabajadores fijos la plantilla que cubre el servicio de basuras roquetero.

También han pedido los incrementos salariales correspondientes a los periodos de 2024 y 2025, esto es, un dos por ciento aplicado a cuenta más un 2,5 por ciento para 2024 y un 3,5 por ciento para el año en vigor, además de otras materias propuestas del convenio.

Desde la entidad han asegurado que se ha informado al Ayuntamiento de Roquetas de la "actitud de la empresa" y se le ha requerido para que le "haga cumplir la legalidad", toda vez que también se le ha invitado a las dos reuniones de Sercla sin que el Consistorio haya participado en las mismas, según han confirmado también fuentes municipales.