La alcaldesa de Almería acompaña a los vecinos de Cruz de Caravaca en las fiestas del barrio

María del Mar Vázquez, junto a vecinos de Cruz de Caravaca, en las fiestas del barrio.
María del Mar Vázquez, junto a vecinos de Cruz de Caravaca, en las fiestas del barrio. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 17:06
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ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado este viernes a los vecinos de Cruz de Caravaca con motivo de las fiestas de este barrio.

De esta forma, ha acudido a la misa celebrada en la sede de Asociación de Vecinos Humilladero, ubicada en la plaza 1 de Mayo, acompañada por los concejales Óscar Bleda, Paola Laynez y Antonio Urdiales y junto a la presidenta de la entidad vecinal, Francisca Puertas, y el resto de asistentes.

Vázquez les ha deseado unas "felices fiestas" y les ha animado a participar en las actividades previstas hasta el próximo 3 de mayo, como actuaciones musicales o la degustación de chocolate por cortesía de la asociación vecinal, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

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