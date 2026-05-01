La alcaldesa de Almería acompaña a los vecinos de Cruz de Caravaca en las fiestas del barrio

María del Mar Vázquez, junto a vecinos de Cruz de Caravaca, en las fiestas del barrio. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado este viernes a los vecinos de Cruz de Caravaca con motivo de las fiestas de este barrio.

De esta forma, ha acudido a la misa celebrada en la sede de Asociación de Vecinos Humilladero, ubicada en la plaza 1 de Mayo, acompañada por los concejales Óscar Bleda, Paola Laynez y Antonio Urdiales y junto a la presidenta de la entidad vecinal, Francisca Puertas, y el resto de asistentes.

Vázquez les ha deseado unas "felices fiestas" y les ha animado a participar en las actividades previstas hasta el próximo 3 de mayo, como actuaciones musicales o la degustación de chocolate por cortesía de la asociación vecinal, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.