La alcaldesa de Almería urge una reunión con Óscar Puente para solucionar el "castigo eterno" en comunicaciones

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha vuelto a reclamar este martes una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, para abordar la planificación de infraestructuras en la ciudad a raíz de las obras del soterramiento de las vías del tren así como para solucionar el "castigo eterno" en materia de comunicaciones que padece la capital.

"A ver si nos puede dar cita, que estamos esperando desde hace ya varios años", ha apremiado la primera edil almeriense en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que desde su reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras en septiembre de 2024 no se han vuelto a producir contactos directos bajo agenda. "Quedamos en que le iba a presentar unos proyectos, íbamos a hablar de ciudad y hasta este momento no sé nada", ha dicho.

Vázquez, quien ha ironizado con lanzarse "a los tuits" tras haberle remitido varias cartas al ministro, han subrayado la necesidad de contar con un encuentro cara a cara. "Señor Puente, por favor, recíbame, que tengo unas cosas maravillosas por la ciudad que necesito hablar con usted", le ha interpelado a través de las ondas.

La alcaldesa ha apuntado que desde el Ayuntamiento se va a "seguir peleando por ese Corredor Mediterráneo" y se va a "seguir reivindicando que, cuanto antes, venga el AVE" que conectará Almería con Murcia, puesto que en materia de red ferroviaria los almerienses están, según ha dicho, "un poco ninguneados por el Gobierno de España".

No obstante, ha descartado que Almería sea una ciudad "inaccesible". "Tenemos Málaga muy cerca, tenemos aviones directos a las principales ciudades de España y yo animo a la gente a venir", ha manifestado ante la próxima temporada de Semana Santa.

En esta línea, ha valorado la reciente inauguración de la primera fase del proyecto Puerto-Ciudad como atractivo para visitar Almería, de la que ha defendido también su "transformación" a través de la peatonalización de su casco histórico. "Creo que las grandes ciudades de Europa ya tienen que ser así", ha opinado Vázquez a la hora de defender espacios libres "de asfalto y de coches" para favorecer la afluencia turística y ser "más amable" a comercios y restauración

"Las zonas peatonales son fundamentales para que el almeriense coja protagonismo en la ciudad", ha valorado la alcaldesa al considerar que esta acción contribuirá al modo de "socializar" y, en definitiva, revitalizar el espacio público.

ELECCIONES ANDALUZAS

La alcaldesa también se ha referido brevemente a las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo, para las que se van "a volcar un poquito más en demostrar todo lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno para los andaluces y los almerienses especialmente", aunque el trabajo desde el Ayuntamiento "sigue igual".

Vázquez, quien ha asegurado conocer la fecha de las elecciones al mismo tiempo que el resto de andaluces pese a la visita este lunes de Moreno a Almería, ha estimado la colaboración obtenida del Gobierno andaluz en la última legislatura, en especial, en materia hídrica.

"Con Moreno hemos tenido un avance muy grande en temas de agua", ha valorado la alcaldesa ante las obras de canalización de nuevas tuberías y la aprobación de varios decretos de sequía para optimizar y reutilizar el agua a través del ciclo integral de modo que "Almería no tenga nunca déficit de agua, ni de consumo humano, ni para el sector agrícola o turístico".

A nivel municipal, la alcaldesa ha señalado el "diálogo" que se mantiene con Vox, con cuyos miembros se pueden compartir algunos asuntos a nivel económico o empresarial pero "luego hay otras cosas básicas de derechos ya adquiridos de mujer, de lgtbi y de otras temáticas en las que no estamos de acuerdo". En cualquier caso, ha apuntado la ausencia de "problemas" y el fin común de "mejorar la calidad de vida del ciudadano".