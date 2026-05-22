Alhabia (Almería) acoge el sábado el Día de las Familias con actividades gratuitas y el Plenario del Consejo Provincial

La diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, durante la presentación del Día de las Familias. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alhabia (Almería) acogerá este sábado, 23 de mayo, el Día de las Familias con una jornada gratuita de actividades para todas las edades en la Plaza de la Constitución, así como el Plenario del Consejo Provincial de Familia, órgano integrado por 74 entidades.

La cita, de asistencia libre, se desarrollará entre las 10,30 y las 14,00 horas y contará con juegos tradicionales, talleres, música, estands informativos de asociaciones y una degustación gastronómica, según ha informado la institución provincial en una nota.

Los asistentes podrán disfrutar de un desayuno con churros y chocolate antes de que la plaza acoja juegos gigantes de madera, ajedrez y dominó gigante, castillos hinchables, vídeo 360 grados, una demostración de alfarería con torno alfarero y música con la banda municipal.

La jornada contará también con estands informativos de asociaciones del Consejo Provincial de Familia, un almuerzo con productos y platos tradicionales como patatas a lo pobre, carne al ajillo y ensalada de pasta, y el concierto del grupo 'La duda Rock'.

Además, la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym) ofrecerá una actividad de baloncesto en silla de ruedas, mientras que la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) realizará juegos adaptados como 'tangram' gigante, 'speed cup' gigante y bolos italianos, "reforzando el carácter inclusivo y participativo de esta conmemoración".

La diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que la jornada "representa una oportunidad para compartir tiempo en familia, fortalecer los vínculos entre generaciones y reconocer el papel esencial que las familias desempeñan en nuestros pueblos y en el conjunto de la provincia".

Nieto ha subrayado que "la familia es uno de los grandes pilares de la sociedad almeriense" y ha trasladado que desde la Diputación quieren "seguir impulsando iniciativas que favorezcan la convivencia, el bienestar y la participación de todas las familias, sea cual sea su realidad o composición".

De forma paralela al Día de las Familias, Alhabia acogerá el Plenario del Consejo Provincial de Familia. Además, se realizará una mesa de experiencias con asociaciones y la conferencia 'La importancia de un sistema familiar resistente', a cargo de Josefina Rodríguez, coordinadora de los equipos de tratamiento familiar de la Diputación.

El Día Internacional de las Familias, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se celebra cada año el 15 de mayo "con el objetivo de reconocer el papel fundamental de las familias en la sociedad y promover su bienestar".