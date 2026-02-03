Almería activa la Fase de Preemergencia del Plan Municipal ante la borrasca 'Leonardo'

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado que activará a medianoche de este martes el Plan Municipal de Emergencias en Fase de Preemergencia ante el temporal provocado por la borrasca 'Leonardo'.

En un mensaje difundido por el Consistorio en la red social 'X', consultado por Europa Press, se ha explicado que tanto el temporal como la recomendación de la Junta de Andalucía han motivado la declaración de esta fase del Plan.

Ante las previsiones meteorológicas, el Ayuntamiento ha recomendado a la población extremar las precauciones.