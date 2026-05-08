Almería amplía a 17 los parques caninos tras la apertura de un nuevo espacio en el barrio de Los Molinos-La Pipa

Archivo - Nuevo parque canino en el barrio de Los Molinos-La Pipa, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería cuenta con 17 parques caninos tras la apertura de un nuevo espacio de esparcimiento y juego para perros en el barrio de Los Molinos-La Pipa, una actuación con la que el Ayuntamiento refuerza la red de áreas habilitadas para mascotas en una capital donde hay identificados y registrados más de 30.000 perros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el nuevo parque canino está ubicado en la calle Zeus, esquina con la calle Asteroide, en un espacio libre integrado en una zona verde, y cuenta con una superficie de 665 metros cuadrados. La actuación completa una plaza en la que recientemente también se ha instalado una zona de juego infantil con sombra.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha visitado el resultado de los trabajos, que permiten superar los 11.200 metros cuadrados de espacios para el "disfrute y socialización" de mascotas y almerienses en la capital.

"La adecuación de espacios públicos para animales es una de las demandas vecinales más abundantes que tenemos en casi todos los barrios. Estos parques caninos están perfectamente adecuados para que los canes puedan correr y jugar con seguridad", ha señalado Vázquez.

La regidora ha comprobado que esta nueva zona, que abrió al público hace unas semanas, "está perfectamente habilitada con zona de columpios, fuente bebedero y zona de basura para recoger las heces de los animales".

Los trabajos, para los que se han invertido 47.908 euros, han incluido el saneado y limpieza previa de la zona, la instalación de vallado perimetral, una zona de juegos con grava redondeada, equipamientos específicos como saltos, anillos y pasarelas, y la dotación de mobiliario urbano como una fuente y papeleras.

Vázquez ha asegurado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para habilitar zonas y espacios de esparcimiento para las personas con sus mascotas. Porque en Almería hay sitio para vivir para todos, para las personas y también para los animales".