Almería establece sus normas para el uso de patinetes con la nueva ordenanza de movilidad, que irá a Pleno este mes

El Ayuntamiento de Almería va a llevar este mes a Pleno la nueva ordenanza general de movilidad con la que, entre otras aspectos, regula por primera vez el uso de vehículos de movilidad personal (MVP) entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, para los que se dispone cómo deben circular, zonas restringidas y condiciones que debe reunir el conductor.

La concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha valorado en rueda de prensa esta regulación de los VMP al tratarse de un asunto "muy sensible" y demandado por los ciudadanos ante su "preocupación por los accidentes" en los que los patinetes se ven involucrados "sobre todo por el desconocimiento, muchas veces, de la normativa".

El texto, que se someterá a debate para su aprobación inicial y un posterior periodo de alegaciones y consulta, establece una edad mínima de 16 años para el uso de los VMP salvo para los usuarios que con 15 años cuenten con permiso AM de ciclomotor. Conducir siendo menor sin el permiso indicado puede acarrear una sanción de hasta 500 euros, según el texto provisional de la normativa consultado por Europa Press.

La ordenanza incide en que los VMP deben ir correctamente equipados con frenos, timbre, luces y otros dispositivos, al tiempo que recuerda que son vehículos estrictamente individuales, por lo que no permiten transportar a otras personas, con sanciones de 100 euros para quienes lleven a un pasajero y de 200 euros para quienes lleven a dos o más personas, lleven a animales o algún tipo de carga.

Del mismo modo, avanza en la próxima entrada en vigor del certificado de circulación que será obligatorio bajo multa de 500 euros. En cuanto a las medidas de seguridad, se contempla el uso de casco y prendas reflectantes. La ordenanza dispone además que habrá que usar un banderín con mástil para aquellos vehículos que, junto con su conductor, no superen una altura de 1,5 metros.

MULTAS POR MÚSICA Y USO DE MÓVILES

Entre las conductas prohibidas y principales normas de seguridad vial, la ordenanza advierte de multas de hasta 200 euros para quienes usen auriculares, altavoces que proyecten música al exterior o circulen con el móvil en la mano mientras conducen.

La normativa municipal contempla igualmente sanciones para quienes hagan uso bajo los efectos del alcohol o drogas de un patinete, bicicleta u otro vehículo análogo. No obstante, también se sanciona la conducción "negligente" o que pueda ser considerada "temeraria" por las autoridades, lo que incluye rebasar límites de velocidad.

La ordenanza contempla como sanciones muy graves penadas con multa de 500 euros a quienes realicen competiciones de velocidad sin autorización o para quienes circulen agarrados a vehículos en marcha o busquen ser remolcados desde un vehículo de movilidad personal.

Los límites a la circulación establecen que solo podrá realizarse, de forma general, por la calzada y carriles bici. El texto especifica además que los usuarios de patinetes deberán bajarse del vehículo para cruzar por los pasos de peatones, que no podrán atravesarse en marcha. La norma prevé multas de hasta 200 euros para quienes incumplan este aspecto.

EL PASEO, NUEVA ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO

La ordenanza contempla la creación de nuevas zonas de acceso restringido a la circulación por la que, salvo la concesión de un permiso, no podrán transitarse mediante vehículos de ninguna clase.

Entre estas zonas se sitúa el Paseo de Almería, que está en fase de remodelación y peatonalización, así como el entorno del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) --el Hospital Provincial--, el entorno de la calle Reyes Católicos, el entorno del Ayuntamiento de Almería --Plaza Vieja-- y el entorno de la Plaza Careaga.

Acceder a zonas como el Paseo de Almería sin autorización se sanciona con 200 euros al ser considerada una amonestación grave. La ordenanza también recuerda que está restringida la circulación en la zona de bajas emisiones (ZBE) aunque bajo su regulación específica, en vigor desde comienzos de 2024.

Más allá de la ordenanza, que también regula zonas de aparcamiento y el uso de placas identificativas obligatorias para los vehículos, el Ayuntamiento prevé ofertar cursos gratuitos para la formación básica de conductores que serán opcionales, ya que no se contemplan sanciones para quienes no los realicen.

CARAVANAS Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA

García Lorca ha recalcado que la ordenanza busca un cambio de modelo que permita "ordenar de forma justa" la vía pública, lo que también pasa por regular el tránsito y estacionamiento de caravanas y autocaravanas en la capital para evitar que se congreguen en puntos no habilitados.

"Habrá zonas donde puedan estacionar con las típicas necesidades que tienen en cuanto a la pernocta, porque tienen que arrojar aguas residuales en espacios habilitados para eso o tener también conexión a la red eléctrica", ha recordado la edil.

Los nuevos espacios, aún no determinados, podrán ser públicos --mediante el pago de una tasa-- o gestionados por concesionarias. Además, la ciudad contará con nueva señalética para limitar el acceso de estos vehículos por condicionantes de anchura, altura o peso.

El texto también regula las zonas de carga y descarga o de distribución urbana de mercancías (DUM). La principal novedad reside en la flexibilidad que se ofrece a residentes y pequeños comerciantes de zonas restringidas como el Paseo de Almería para poder acceder con vehículos por un tiempo máximo de 30 minutos.

En esta línea, se permitirá a los comerciantes el empleo de turismos --no solo furgonetas-- para los repartos de bultos y paquetes de pequeño volumen. Asimismo, los usuarios de este tipo de zonas se servirán de la información a tiempo real que se ofrecerá sobre la disponibilidad de plazas y reservas a través de la aplicación Smart Mobility.

Para las zonas de acceso restringido como el entorno de la Plaza de Careaga se contempla un horario de carga y descarga de lunes a viernes no festivos y sábados por la mañana de 7,00 a 10,00 y de 14,30 a 16,30 horas, con un estacionamiento máximo de 30 minutos.

La nueva ordenanza también regula por primera vez de forma específica las nuevas modalidades de transporte compartido, como el 'car sharing' y 'motor sharing' de cara a una futura implantación de estos servicios.

Asimismo, elimina la obligatoriedad de la tarjeta municipal de discapacidad y permite el uso de la tarjeta oficial autonómica o nacional para aparcar gratuitamente en las zonas de estacionamiento regulado.

El Ayuntamiento confía en que el nuevo texto, dividido en siete títulos y 65 artículos, garantice una movilidad "responsable, segura, accesible y eficiente" en la ciudad una vez entre en vigor a lo largo de este año, ya que el mismo presta especial atención a los "usuarios vulnerables" y los "modos de desplazamiento sostenibles".