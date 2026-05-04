Almería tendrá este verano 25 rutas aéreas hacia once países e incorpora conexiones con Santander y Liverpool

Representantes del Ayuntamiento de Almería durante las V Jornadas de Conectividad Aérea celebradas en Reus (Tarragona). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería tendrá este verano 25 rutas aéreas hacia once países operadas por 12 aerolíneas, con nuevas conexiones nacionales e internacionales como Santander y Liverpool, dentro de la estrategia municipal para reforzar la conectividad aérea y mejorar el posicionamiento turístico de la capital.

El Ayuntamiento de Almería ha abordado esta estrategia en las reuniones de trabajo mantenidas en la quinta edición de las Jornadas de Conectividad Aérea, celebradas los días 28 y 29 de abril en Reus (Tarragona), donde ha buscado consolidar la presencia de las compañías que ya operan en el aeropuerto y abrir nuevas oportunidades para incorporar rutas inéditas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento ha participado en este foro a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), en un encuentro organizado por Turespaña y Aena que ha reunido a más de 90 destinos y 12 aerolíneas.

La presencia municipal en las jornadas ha tenido un doble objetivo: por un lado, consolidar las aerolíneas que ya conectan con Almería mediante la ampliación de temporadas y frecuencias; y, por otro, explorar nuevas posibilidades con compañías aéreas para reforzar el atractivo turístico de la ciudad.

Entre las principales novedades figuran nuevas conexiones nacionales, como Santander, e internacionales, como Liverpool. Asimismo, se consolida la ampliación de temporadas por parte de compañías como Jet2, que en 2026 operará ya durante todo el mes de abril. También repiten aerolíneas como Binter, con Las Palmas de Gran Canaria; Transavia, con Rotterdam; Ryanair, con Bruselas; y Smartwings, con Praga.

A ello se suma el incremento de frecuencias en rutas ya existentes, como la conexión de Vueling con Barcelona, que pasará de cuatro o cinco vuelos semanales a entre ocho y nueve durante el verano.

PROGRAMACIÓN CHÁRTER

La operativa se completará con una programación de vuelos chárter que traerá turistas a la ciudad a través de touroperadores de países como Eslovaquia, Polonia, Islandia, Hungría o Portugal.

Las jornadas han reunido a representantes institucionales, destinos turísticos, aerolíneas nacionales e internacionales, asociaciones sectoriales y empresas tecnológicas, y han puesto de relieve la importancia de la colaboración público-privada como motor de competitividad en el sector turístico.

Entre los participantes han destacado organizaciones como IATA, ALA y Amadeus, así como fabricantes como Airbus y aerolíneas como IAG, Vueling, Iberia, Jet2, Volotea o Binter.

Desde su creación en 2022, este foro se ha consolidado como una herramienta estratégica para el desarrollo de nuevas rutas aéreas, "facilitando la conexión entre oferta y demanda y contribuyendo a mejorar la competitividad turística".

En este sentido, Turespaña y Aena refuerzan su papel como impulsores de la conectividad aérea y del modelo turístico español, con una apuesta por un "sector más sostenible, eficiente y orientado a resultados".

Durante el encuentro también se ha subrayado que el refuerzo de la conectividad aérea internacional constituye una "prioridad estratégica", no solo por su impacto en el turismo, sino también por su "contribución a la cohesión territorial y al desarrollo de destinos emergentes".

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado "la importancia de estas jornadas, que permiten a Almería seguir avanzando en la captación de nuevas rutas aéreas con el objetivo de potenciar el turismo y reforzar su posicionamiento como destino".