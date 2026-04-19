Una "amplia delegación" de Por Andalucía apoya a la protección del yacimiento arqueológico de Baria (Almería)

La delegación de Por Andalucía en la visita al yacimiento arqueológico de Baria, en Villaricos (Almería). - POR ANDALUCÍA

VILLARICOS (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La defensa del yacimiento arqueológico de Baria, en Villaricos (Almería), ha centrado este pasado sábado un encuentro entre una "amplia delegación" de la candidatura de la coalición de la izquierda andaluza Por Andalucía y diferentes colectivos ciudadanos, en un contexto marcado por la "preocupación ante el proyecto urbanístico que amenaza este importante enclave histórico".

Según ha notificado la confluencia en una nota, en la mañana del sábado, el presidente de la asociación Unidos por Baria, Juan Grima, junto a miembros de su junta directiva, ha mantenido una reunión con la delegación de la candidatura provincial de Por Andalucía.

Asimismo, se mostró en el "alto nivel" de su representación, que estuvo encabezada por los tres primeros candidatos en la provincia, María Jesús Amate (IU), Manuel Pérez (Los Verdes) y María Isabel Pérez (Movimiento Sumar), además de los máximos representantes provinciales de las distintas fuerzas que conforman la coalición --Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde-- en Almería.

En contexto, la jornada comenzó con una visita sobre el terreno al yacimiento de Baria, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano la relevancia histórica del enclave, considerado "uno de los principales asentamientos fenicios del sureste peninsular".

Posteriormente, se celebró una reunión de trabajo con representantes de la asociación Amigos por Baria, en la que se abordaron las principales inquietudes del colectivo. Entre ellas, destaca la amenaza que supone un proyecto urbanístico previsto en la zona, que, según han apuntado, podría afectar "de manera muy grave a la integridad del yacimiento".

Durante el encuentro, los representantes de Por Andalucía trasladaron su reconocimiento a la labor que viene desarrollando el movimiento ciudadano en defensa del patrimonio, expresando además su respaldo a sus reivindicaciones. En este sentido, la coalición se comprometió a incorporar en su programa electoral medidas específicas para la protección de estos enclaves.

Entre las propuestas anunciadas figuran el impulso a la protección del patrimonio arqueológico de la provincia, con especial atención a los restos fenicios de Baria y otros espacios de alto valor histórico, así como la promoción de la declaración efectiva y el desarrollo del Parque Arqueológico de Baria.

Al hilo, esta iniciativa incluiría "la paralización de actuaciones urbanísticas incompatibles, la correcta delimitación de su entorno protegido y el fomento de su investigación, conservación y apertura al público".

Así, el encuentro se enmarca en un contexto de creciente movilización social en defensa del yacimiento, considerado un "elemento clave" del patrimonio histórico de la provincia de Almería y cuya preservación continúa generando "un amplio consenso entre colectivos ciudadanos y sectores académicos".

Hasta el momento, la coalición Por Andalucía ha sido "la única de las fuerzas políticas que han mostrado públicamente su compromiso con las reivindicaciones de la asociación Unidos por Baria y el resto de colectivos y plataformas ciudadanas que apoyan a la entidad patrimonialista", según han detallado.