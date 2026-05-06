Urtasun dice que Maíllo "representa los anhelos de cambio y de gobierno transformador que los andaluces necesitan"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, con la participación del candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado este miércoles que la candidatura de Por Andalucía para las elecciones del 17M, encabezada por Antonio Maíllo, representa "los anhelos de cambio y de gobierno transformador que los andaluces necesitan", y ha señalado al Partido Popular y al PSOE de "presumir estos días" de medidas que han sido promovidas por Sumar y Por Andalucía en el Gobierno de España, como las que afectan al empleo, en referencia a las valoraciones que se han hecho desde estos partidos de los datos del paro en Andalucía.

En declaraciones a los medios tras un encuentro de campaña con representantes del sector del flamenco en Jerez de la Frontera (Cádiz), Urtasun ha incidido en que en estos primeros días de campaña ha podido "constatar" que Juanma Moreno, candidato del PP, y el Partido Socialista tienen "algo en común", y es que "ambos presumen" de los datos de desempleo conocidos esta semana, con "récord de ocupación" en Andalucía.

Estas cifras, que recogen a más de 3,6 millones de personas trabajando en esta comunidad autónoma y una creación "récord" de contratos estables, se deben a "una reforma laboral que ha transformado estructuralmente el país" y que "ha permitido pasar de esa precariedad crónica y esa temporalidad crónica a tener la creación de contratos estables récord en nuestro país", señalando también a la subida del salario mínimo.

Ante esto, ha hecho un llamamiento a los andaluces para que "permitan" que "todo lo que estamos haciendo en esta materia y muchas otras en el Gobierno de España, lo podamos hacer en la próxima Junta de Andalucía de la mano de Antonio Maíllo en el próximo Gobierno de izquierdas que queremos constituir aquí en Andalucía".

Sobre la campaña de Por Andalucía, ha manifestado que "se está demostrando que hay una fuerza transformadora de gobierno" con la propuesta política encabezada por Maíllo, quien "está en estos momentos representando esos anhelos de cambio y de gobierno transformador que los andaluces y las andaluzas necesitan".

ACUSA A MORENO DE "FALLAR A LOS ANDALUCES" SOBRE VIVIENDA

Respecto a la situación de la vivienda, Ernest Urtasun ha señalado que se está trabajando "de forma intensa" para volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso de los Diputados, afeando a Juanma Moreno que "sus 25 diputados" votasen en contra de esta medida cuando fue llevada a la Cámara baja.

"Juanma Moreno le falló a los andaluces", ha criticado el ministro al resaltar que "hoy hay más de 300.000 contratos que se pueden ver afectados por esa prórroga que el señor Moreno decidió no prorrogar con su voto en el Congreso de los Diputados", añadiendo además que en la renovación de esos contratos se pueden ver afectados "muchos andaluces con subidas de 200, 300 o 400 euros".

Es por eso que ha pedido que en las próximas elecciones en Andalucía haya "un gran voto a favor del derecho a la vivienda", materializado en la papeleta de Por Andalucía, que es "la candidatura y la propuesta política del derecho a la vivienda".

A este respecto, ha dicho que quiere volver a llevar esa prórroga de alquileres al Congreso de los Diputados, y quiere tener "la máxima fuerza posible con un gran voto a favor del derecho a la vivienda" en las próximas elecciones andaluzas.