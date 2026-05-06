Maíllo (Por Andalucía) anuncia un plan para "proteger al sector agropecuario" del "impacto" de Mercosur y la PAC

Maíllo atiende a los periodistas en Castro del Río. - POR ANDALUCÍA

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este miércoles que su formación, en el caso de gobernar en la Junta de Andalucía tras el 17M, tiene previsto desarrollar "un plan para proteger al sector agropecuario de Andalucía, al sector primario", ante "el impacto" negativo sobre el mismo "que va a tener Mercosur" y también la Política Agraria Común (PAC).

Así lo ha destacado, en una atención a medios de comunicación en Castro del Río (Córdoba), donde ha argumentado que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE) "va a tener un impacto" negativo para el sector agropecuario español ya que supondrá "abrir los mercados" en Europa, "sin garantía de trazabilidad, ni de procesos de producción, a cambio de vender Alemania coches a América del Sur. Ese ha sido el negocio".

En Por Andalucía no están de acuerdo con ese trato "y desde la Junta de Andalucía, lejos de ser este actor inoperativo", que es el actual presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, Por Andalucía va a "convertir" al Ejecutivo andaluz "en un actor económico activo, que proteja, a través de partidas presupuestarias", al sector agrario andaluz, mediante "compensaciones por las pérdidas que puedan suponer Mercosur" y "también la PAC".

A este respecto, Maíllo ha afirmado que "la Política Agraria Común se ha virado a los países del Este, por el interés de la Unión Europea de bajar la rusofilia en los países del Este, y eso está castigando al occidente europeo y, por tanto, las consecuencias de una PAC más perjudicial para los agricultores y ganaderos" se paliarán, si Por Andalucía llega al Gobierno andaluz tras el 17M, con "una protección en las políticas públicas de compensación desde la Junta de Andalucía".

Por tanto, según ha subrayado Maíllo, en Por Andalucía tienen "soluciones para el sector agrario", que debe apoyarse el próximo 17 de mayo en la coalición de izquierdas andaluza, ya que es la que cree en ese sector, y también "por una razón además, porque el sector primario es la garantía de la fijación de población en los pueblos de interior en los que se está perdiendo población".

Es más, según ha concluido Maíllo, el sector primario "es la garantía para desarrollar la industria agropecuaria, que va a garantizar la fijación de población joven en los pueblos que la están perdiendo", siendo "Córdoba y Jaén las dos provincias que pierden población neta, y sobre todo en los pueblos de menos de 5.000 habitantes", de modo que "cuidar el sector agropecuario es garantía de fijación de población" en al ámbito rural andaluz.



