Moreno exige a Mínguez (PSOE) disculparse por pedir a Andalucía "levantarse del sofá" el 17M: Es un "tópico ofensivo"

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en su pueblo natal Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, Esp - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que se disculpe con los andaluces por su "tópico ofensivo" relativo a que espera que Andalucía se levante "del sofá" para ir a votar en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Alhaurín El Grande (Málaga), el pueblo de su familia, Juanma Moreno se ha pronunciado a raíz de que Mínguez pusiera ayer en su cuenta en la red social X que está "convencida de que Andalucía se levantará del sofa" para ir a votar el 17 de mayo.

Moreno, que ha defendido que su partido no es el de las "voces ni los insultos, sino el del trabajo y el que gestiona" una tierra que está progresando día a día, ha señalado que le "duele cuando se tira de tópicos ofensivos" que "hieren a los andaluces", como lo que ha dicho Mínguez, que demuestra que "no conoce bien Andalucía".

"Tópicos ofensivos sobre nuestra tierra y nuestra gente", ha indicado Juanma Moreno, lamentando que la dirigente socialista haya dicho que "a ver si nos levantamos del sillón, como si los andaluces estuviéramos todo el día tumbados en un sillón".

"Esta señora no conoce ni tiene ni idea del compromiso y el trabajo que tenemos los andaluces. Y yo desde aquí lo digo bien claro, no vamos a permitir ofensas contra un pueblo que es humilde, honesto, trabajador y orgulloso", ha sentenciado.

Asimismo, ha recordado a la portavoz del PSOE que Andalucía es la comunidad autónoma de España "con menos asentismo laboral", lo que significa que "somos de los más trabajadores que hay en el conjunto del país" y ha recordado a los millones de andaluces que emigraron para contribuir al crecimiento de otros territorios, como fue el caso de sus propios padres.

Juanma Moreno ha recalcado que son millones los andaluces que están trabajando en su comunidad "de manera esforzada" para tire hacia adelante y se haya convertido en una tierra en la que el paro baja consecutivamente durante cinco años.