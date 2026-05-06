Josele Aguilar: "El voto al PSOE es la única alternativa real para que se produzca el cambio en Andalucía"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que el voto al PSOE y a María Jesús Montero "es la única alternativa real para que se produzca el cambio en Andalucía".

Junto al secretario general del PSOE de Antequera (Málaga) y también candidato, José Luis Ruiz Espejo, Aguilar ha criticado la situación del centro de mayores de dicha localidad, "cerrado desde hace un año por unas obras que inicialmente iban a durar tres meses".

"El 17 de mayo nos jugamos cosas que nos afectan a la vida cotidiana: la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, la vivienda, la movilidad. Todo esto son competencias de la Junta de Andalucía y se están gestionando de manera nefasta por parte de Moreno Bonilla. Pero el 17 de mayo puede cambiar", ha dicho, incidiendo en que "es posible el cambio".

Así, ha dicho que "hay un voto para el cambio, el voto al PSOE, el voto a María Jesús Montero, que es la única alternativa real para que se produzca el cambio en Andalucía". "Pongamos fin a los líos en los que nos está metiendo la nefasta gestión de Moreno, rescatemos nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, defendamos la dependencia y políticas públicas de vivienda y hagámoslo de la mano de María Jesús Montero el próximo 17 de mayo votando al PSOE", ha manifestado.

Aguilar ha señalado que el centro de participación activa de mayores de Antequera "es un ejemplo de la Andalucía real y de las consecuencias de las políticas nefastas del gobierno de Moreno Bonilla". "Un centro que lleva un año cerrado, que se cerró para unas obras que iban a durar tres meses, y los mayores siguen sentados en la puerta del centro, en los bancos, que es lo único que les ha quedado", ha lamentado.

"Moreno Bonilla dice que estas cosas son un lío. Igual estos son los líos a los que él se refiere: tener que gestionar bien. Porque los líos de verdad son que las personas en situación de dependencia estén muriendo en las listas de espera; que 1.640 malagueños y malagueñas murieran el año pasado esperando en las listas de la dependencia; que en Antequera haya que esperar hasta 200 días para que te atienda un especialista en el hospital comarcal; o que las familias de los niños y niñas de Los Colegiales vean cómo su centro se está viniendo abajo", ha afirmado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización de "todos los malagueños y malagueñas, antequeranos y antequeranas, que de verdad quieran cambiar las cosas". "La derecha quiere una campaña plana, que no se vean estas situaciones y que no se movilice el electorado progresista y de izquierdas. Pero el 17 de mayo es posible cambiar las cosas en Andalucía y también aquí en Antequera", ha subrayado.

Aguilar ha recordado que Moreno "nunca ha creído en la dependencia ni en la atención de los servicios sociales". "Solo hay que recordar que fue secretario de Estado de Asuntos Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy y que dio un hachazo de 700 millones de euros a la dependencia en Andalucía. Todo esto es posible cambiarlo el 17 de mayo", ha concluido.

Por su parte, José Luis Ruiz Espejo ha criticado "el abandono de la Junta de Andalucía a las personas mayores de Antequera" por el cierre del centro de participación activa. Según ha explicado, este 6 de mayo se cumple un año desde la formalización del contrato con la empresa adjudicataria de las obras, "pese a que el plazo previsto era de tres meses".

Ruiz Espejo ha advertido de que este cierre está ocasionando "un grave perjuicio" a las personas usuarias, que han perdido su lugar de referencia y servicios como peluquería, cafetería o comedor, además del impacto para los adjudicatarios de estos servicios. Por ello, ha exigido "una solución inmediata" y, si no es posible reabrir el centro a corto plazo, "la búsqueda de un local alternativo para recuperar las actividades y servicios".

Asimismo, el candidato socialista ha criticado el retraso de la Junta en la puesta en marcha del programa de asistencia material básica, conocido como tarjetas monedero. "En 2025 no se puso en marcha, en 2026 vamos ya por mitad de año y todavía no se ha procedido al reparto de esas tarjetas", ha lamentado.

Ruiz Espejo ha reprochado al Gobierno andaluz que no esté contando "ni con los ayuntamientos y servicios sociales comunitarios ni con las pequeñas entidades, bancos de alimentos y economatos sociales que sostienen el reparto de alimentos para muchas familias vulnerables". También ha exigido que en materia de dependencia se atienda a las familias, se acaben las listas de espera y se habiliten puntos de información en las delegaciones territoriales y en los municipios.

