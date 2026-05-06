Por Andalucía exige una "transición justa" en Almería para que las renovables no beneficien a los "grandes intereses"

El número dos de la candidatura de Por Andalucía por Almería al Parlamento andaluz, Manuel Pérez Sola, atiende a los medios. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha exigido este miércoles una "transición justa" en Almería para que el desarrollo de las energías renovables beneficie "en primer lugar" a las comunidades y a la población de las zonas donde se producen, y no a los "grandes intereses".

La coalición ha presentado sus propuestas en materia de transición ecológica y energía en un acto protagonizado por el número dos de la candidatura de Por Andalucía por Almería al Parlamento andaluz, Manuel Pérez Sola, quien ha estado acompañado por la cabeza de lista, María Jesús Amate, y por la número tres, Isabel Pérez Bernárdez, según ha informado la formación en una nota.

Pérez Sola ha reivindicado el "papel estratégico" de Almería en el nuevo escenario energético al destacar que la provincia cuenta con "unas posibilidades enormes por la cantidad de horas de sol y por el viento".

Asimismo, ha puesto en valor el "prestigio científico" del territorio al recordar que "la Plataforma Solar de Tabernas lleva muchísimos años haciendo investigación a alto nivel, incluso para la NASA".

El candidato al Parlamento andaluz ha señalado que todos esos conocimientos y posibilidades deben aprovecharse en un contexto en el que "los combustibles fósiles ya estaban en el punto de mira por la cantidad de contaminación que producen" y en el que, debido a la situación de guerra e inestabilidad internacional, "hay que buscar sí o sí energías renovables y alternativas".

El eje central del acto ha sido la defensa de una "transición justa". Pérez Sola ha defendido que "es imperativo utilizar los recursos de manera que se beneficien en primer lugar las comunidades y la población que vive en las zonas donde se producen".

En esta línea, Por Andalucía ha propuesto que el despliegue de estas energías se haga "de una forma planificada para evitar que se produzcan destrozos en zonas agrícolas, en zonas paisajísticas y en zonas que tienen un valor cultural".

Como alternativa al modelo actual, Pérez Sola ha apuntado que la apuesta de la coalición pasa por "el autoconsumo, las comunidades energéticas y la soberanía energética".

El candidato ha señalado que, aunque las posibilidades de Almería en este ámbito son "tremendas", es necesario "hacerlo con cabeza, con planificación y utilizando sobre todo a la población, implicándola en el proceso", con el objetivo de que "los beneficios de la energía se queden en los barrios y pueblos de Almería".

