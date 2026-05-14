Maíllo asegura que tiene documentadas tres muertes por los cribados: "Si cuenta la verdad, pierde las elecciones"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una atención a los medios de comunicación en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que tienen documentados tres fallecimientos por el fallo en los cribados del cáncer de mama.

"Hay un gobierno que si fuera decente debería contarnos la verdad antes de ir a votar. El problema es que no van porque si se cuenta la verdad perderían las elecciones", ha afirmado Maíllo en una atención con los medios frente al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El candidato de la coalición ha pedido al presidente de la Junta y candidato a la reelección al PP-A, Juanma Moreno, "los nombres y apellidos" de las personas fallecidas y el número de mujeres que "han sido víctimas de la negligencia e incompetencia criminal" y las personas que "están en proceso de recuperación".

"Andalucía merece un gobierno que diga la verdad", ha remarcado, al mismo tiempo que ha criticado a Moreno por escudarse en la ley de protección de datos para "no dar los datos de los fallecidos".

Maíllo se ha comprometido a llevar a cabo una auditoría externa que "analice caso a caso" así como indicar "responsabilidades políticas y no políticas". Asimismo, ha defendido la necesidad de indemninzar a las víctimas. "Miente Moreno cuando habla de que no puede indemnizar porque tiene que ser por demanda judicial", ha afirmado.

Por otro lado, el también coordinador de IU ha lamentado la externalización de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, responsable del seguimiento y planificación de los cribados. Maíllo ha asegurado que "desde esta privatización" ha bajado el número de mujeres que se hacen el cribado de cáncer de mama del 82 al 78%.

"La sanidad va a hacer perder las elecciones a Moreno Bonilla como la hizo perder a Susana Díaz en 2018", ha subrayado el candidato de la coalición al mismo tiempo que ha defendido su propuesta de refuerzo de la sanidad pública en la comunidad.



