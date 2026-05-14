Vox Sevilla critica la gestión sanitaria en Andalucía y pide más inversión y sanitarios: "Es otra estafa del PP"

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés - VOX SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés, ha advertido de la situación de la sanidad andaluza que, a su juicio, ha sido "otra estafa más del Partido Popular de Andalucía" dado que "después de dos legislaturas nos hemos dado cuenta de que solo ha hecho una cosa, gestionar el modelo socialista", por lo que ha pedido más inversión en este sentido, contratación de sanitarios y una "gestión adecuada".

"No ha cambiado nada, los andaluces han perdido dos legislaturas para modernizar y gestionar de forma adecuada la sanidad de todos los andaluces", ha remarcado en una atención a medios que ha tenido lugar este jueves junto Hospital Universitario Virgen Macarena.

Asimismo, ha destacado que a pesar de contar "con más inversión que nunca", la comunidad registra "la mayor lista de espera de España". "Hay más de un millón de andaluces en una lista de espera y más de 200.000 andaluces esperando una cita quirúrgica", ha apostillado.

Además, se ha referido a los sanitarios, que "están peor tratados que nunca". "Se van a cualquier comunidad autónoma limítrofe para buscar mejores condiciones", ha expresado. Por ello, ha solicitado un mayor nivel de inversión en este sentido, contrataciones y gestión.

