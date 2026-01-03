Arranca el Festival de Teatro Infantil de Almería con gran afluencia de público de todas las edades

Función del Festival de Teatro Infantil de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Infantil de Almería ha comenzado este viernes con una primera jornada con una importante afluencia de pública a las funciones. El certamen está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, dentro de la programación de Navidad.

La jornada arrancó al mediodía en la Plaza de la Constitución, que se transformó en un escenario al aire libre para acoger la representación de la obra 'WC', según ha indicado el Consistorio en una nota.

Por la tarde, el Festival se trasladó al Teatro Apolo, donde tuvo lugar la primera de las funciones programadas en sala, 'Aires, hojas de viento', de la compañía Piero Partigianoni. Sobre el escenario se contó la historia de Splinky, un hombrecito atrapado por el demonio de la soledad, que mitiga su tristeza aferrándose a los recuerdos de su pasado, guardados en un enorme baúl.

El Ayuntamiento ha destacado que para algunos niños, "ésta ha sido su primera experiencia con el teatro, y muchos de ellos conectaron con el viaje emocional del personaje, demostrando una sensibilidad especial ante los mensajes de la obra".

Las obras de la Plaza de la Constitución continúan este sábado con 'La mata de albahaca', y el domingo al mediodía con 'Ad libitum'. En cuanto al Teatro Apolo (17.30 horas, entradas en taquilla con un precio de cinco euros), el sábado será el turno para 'Debajo del tejado' de Pata Teatro y el domingo cerrará 'El bosque de Coco' de La Buena Compañía.

'Debajo del tejado' aborda la vida de un bloque de viviendas, donde las personas que moran son los protagonistas. Una anciana que teje una bufanda, una vecina que repara estrellas desde la azotea, un viajante que, como una estrella fugaz, deja un retazo de su pasado... Observarán la magia de todas las pequeñas cosas que les ocurren y viendo como cada uno, sin saberlo, tiene suficiente energía como para alumbrar la noche de su ciudad.

Por último, 'El bosque de Coco' es un espectáculo multidisciplinar de teatro visual para toda la familia que aúna danza, teatro de máscaras y títeres con el que se aborda el funcionamiento del cerebro tomando como punto de partida la neurociencia. Contará la historia de una niña llamada Coco que está viviendo la separación de sus padres, un evento emocionalmente significativo en la vida de cualquier niño. Para hablar de cómo afecta este cambio de situación familiar a su cerebro y, por tanto, a su comportamiento y gestión emocional, se sitúa la acción dentro de su cabeza, en un bosque metafórico, un bosque que no es otro que el bosque neuronal del que hablaba Ramón y Cajal.