Arranca las obras para reconstruir el canal colapsado de Pulpí (Almería) con 1,7 millones de euros de inversión

Canal postrasvase de Pulpí (Almería) colapsado.

PULPÍ (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado la obra de emergencia para reconstruir el terraplén y el canal dañados entre el punto kilométrico 33+150 del Canal de la Margen Derecha, en el término municipal de Pulpí (Almería).

La actuación prevé un presupuesto de 1.752.791,9 euros financiado con fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Segura, según ha señalado la entidad en una nota.

La CHS destaca que esta intervención es "prioritaria" para garantizar la seguridad de la infraestructura y restablecer con rapidez un tramo "vital" del postrasvase Tajo-Segura, que atiende demandas en la provincia de Almería.

El tramo sufrió un grave colapso que provocó la rotura completa de los paños de hormigón y el hundimiento del camino de servicio, dejando la infraestructura fuera de operación.

La intervención ha sido objeto de declaración de emergencia, dado el riesgo que suponía la inestabilidad del terreno y la necesidad de restablecer cuanto antes el transporte de caudales, que atienden tanto demandas de abastecimiento como de regadío.

Las actuaciones, que pretenden la recuperación funcional de lo dañado, incluyen la demolición de los elementos dañados, el desmontaje del terraplén inestable, la construcción de un nuevo sistema de contención con gaviones y drenajes, el terraplenado completo y la reposición del canal y su camino de servicio.

El objetivo es garantizar la estabilidad definitiva del terreno, recuperar la funcionalidad del canal y asegurar la continuidad del servicio hidráulico en la zona.