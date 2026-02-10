Asaja impulsa las denuncias telemáticas tras detectar en Almería una "oleada" robos por los que pide "más seguridad"

Archivo - La presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque. - ASAJA - Archivo

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha habilitado en sus oficinas puntos de tramitación de denuncias telemáticas para hacer constar los robos y pequeños hurtos que se suceden en el campo tras detectar una nueva "oleada" por la que han reclamado además "más seguridad" a las autoridades.

Así lo han trasladado en una nota tras la reunión mantenida el pasado 27 de enero con el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y mandos de la Guardia Civil, ante los que plantearon su "profunda preocupación" por el "incremento de la inseguridad" en las zonas rurales.

La organización agraria ha hecho hincapié en la necesidad de "optimizar los recursos de vigilancia" y en "la ampliación de recursos destinados" a proteger a los productores, puesto que "la seguridad es un pilar fundamental de la actividad agraria".

"Los incidentes en el campo no solo suponen una pérdida material inmediata, sino que generan una distracción de recursos y tiempo que afecta directamente al trabajo diario del agricultor", han resaltado.

No obstante, han incidido en la necesidad de que estos robos y hurtos queden registrados mediante denuncia para, de este modo, hacer constar la situación de forma fehaciente ante las autoridades. "Si no hay denuncia, el delito no existe para las estadísticas oficiales y es un problema que debe visualizarse", han insistido.

La organización ha apuntado así que es posible emprender acciones a través de sus oficinas, dado que "muchos de los hurtos y daños pueden denunciarse de forma telemática"; un procedimiento que desde Asaja han recomendado "por su agilidad y por permitir que el agricultor regrese a su actividad habitual en el menor tiempo posible".

Desde Asaja han manifestado su "compromiso de diálogo fluido" con las autoridades, con el convencimiento de que "la unión entre el sector y las instituciones es la vía más eficaz para garantizar un entorno rural seguro y productivo".