La AUGC advierte del crecimiento del narcotráfico en el litoral de Almería: "Cada año se hacen más fuertes y vienen más"

Archivo - Narcolanchas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - IPG - Archivo

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería ha advertido del crecimiento del narcotráfico en el litoral almeriense y ha alertado de que las organizaciones criminales "cada año se hacen más fuertes y vienen más", en un contexto marcado por la presencia reiterada y visible de narcolanchas en distintos puntos de la costa, especialmente en el Levante y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de la AUGC en Almería, Víctor Vega, ha alertado de una "pérdida total del principio de autoridad" del Estado ante una situación en la que, según ha señalado, se ha constatado en los últimos días la presencia de grupos de narcolanchas desplazándose por la costa oriental de la provincia, incluida una que ha llegado hasta San Juan de los Terreros.

Según ha explicado, este movimiento responde a la presión policial ejercida por el buque de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', que ha tratado sin éxito de interceptar algunas de estas embarcaciones. "Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando", ha sostenido.

Vega ha subrayado que esta situación evidencia la dificultad para actuar contra este tipo de embarcaciones, tanto por vía terrestre como marítima. Así, ha apuntado que la interceptación solo resulta posible "cuando tienen una avería o algún tipo de problema por falta de combustible", mientras que, en el resto de los casos, es "casi imposible" detenerlas, a lo que se suma que "las penas son irrisorias".

El portavoz de la AUGC ha advertido de que la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se están convirtiendo en una especie de tren de la bruja", en referencia a la pérdida de autoridad frente a unas organizaciones criminales, sin que se adopten medidas para "frenarlas". En este sentido, ha rechazado los mensajes oficiales que hablan de avances frente a las mafias, al considerar que "es totalmente lo contrario".

Vega ha insistido en que el Ejecutivo "vive muy alejado del día a día" y ha advertido de que el Estado ha perdido "el control de nuestras aguas territoriales". "Hoy en día, como se puede ver en toda la costa, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico", ha afirmado.

Estas manifestaciones coinciden con la difusión en los últimos días de imágenes y vídeos en redes sociales en los que se observa a varias narcolanchas fondeadas a escasa distancia de la costa, en enclaves como la Cala del Plomo, sin presencia visible de patrulleras, una escena que la asociación ha calificado de "humillante".

Desde la AUGC han señalado además que los agentes realizan su labor "sin medios ni reconocimiento", mientras las organizaciones criminales actúan "sin ningún pudor y casi con exhibicionismo".

PREOCUPACIÓN MUNICIPAL EN PULPÍ Y REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO

La situación ha generado también una creciente preocupación institucional en el Levante almeriense, especialmente en el municipio de Pulpí, cuyo alcalde ha reclamado públicamente al Gobierno central una mejor dotación de medios personales para la Guardia Civil ante una presencia que, según ha advertido, se ha convertido en el "día a día" de zonas como San Juan de los Terreros.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, mantienen este martes una reunión en la capital, a petición del Ayuntamiento, para abordar la proliferación de narcolanchas y el aumento del llamado 'petaqueo' en la costa del municipio.

Al encuentro acuden también la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez Requena, un representante de la Policía Local y vecinos de San Juan de los Terreros, en una cita fijada para analizar una problemática ante la que el Consistorio ha reconocido que "no puede luchar" con sus propios medios.