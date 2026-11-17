Puesto de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería). - AUGC

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha reclamado al Ministerio del Interior que garantice la "continuidad" de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) después de que haya dejado sin efecto la redistribución de unidades y personal ante la creación de una Comisaría de Policía Nacional en el municipio cuyas bases fueron tumbadas por la Audiencia Nacional.

En un comunicado, la asociación profesional ha pedido que al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que se respeten los destinos y los derechos de los agentes afectados y que abandone "cualquier planteamiento de reorganización que no esté debidamente justificado y consensuado".

"Los guardias civiles no pueden seguir siendo los perjudicados de decisiones políticas y administrativas que se adoptan sin contar con ellos. Su futuro profesional y la seguridad de los ciudadanos merecen mucho más respeto", han estimado.

La entidad ve "imprescindible" que esta paralización se traduzca en "garantías reales para los compañeros" y no en "un nuevo periodo de incertidumbre sobre sus destinos y su futuro profesional".

"La seguridad ciudadana no debe plantearse como una competición entre cuerpos policiales. La ciudadanía necesita más recursos, más efectivos y una presencia policial suficiente, no decisiones que supongan prescindir de profesionales que llevan años prestando servicio en sus municipios", han estimado.

La Guardia Civil comunicó este lunes a los 183 agentes dependientes del Puesto de Roquetas que dejaba sin efecto la reorganización de efectivos y el cierre de las instalaciones previsto a partir del 1 de diciembre a raíz de la sentencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulaba parcialmente el contenido de orden que sostenía la creación de dicha Comisaría.

La resolución judicial pone de manifiesto la ausencia de informes o estudios previos que justificasen específicamente esta decisión, una circunstancia que ha llevado al tribunal a considerar que la disposición no se ajustaba a derecho.

Para AUGC, esta situación supone un "importante revés" para la planificación impulsada por el Ministerio del Interior, que contemplaba la salida de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. "No se puede abordar una modificación de semejante alcance sin transparencia, sin una justificación suficientemente fundamentada y sin tener en cuenta a los profesionales directamente afectados", han dicho.