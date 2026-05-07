Autorizan el entierro del niño de Garrucha (Almería) que murió supuestamente a manos de su madre y su pareja

Archivo - Sede judicial de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

VERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

La juez que instruye las diligencias por la muerte violenta de Lucas, el niño de cuatro años de edad cuyo cuerpo fue encontrado en un antiguo búnker junto a la playa de Garrucha (Almería) el pasado 3 de diciembre, ha autorizado la inhumación del cuerpo del pequeño a petición de su abuelo materno, que se incorporó a la causa como acusación particular el pasado 10 de abril.

En un auto del pasado 3 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera accede a dar sepultura al menor ante la solicitud del padre de B.Y.B.O., la mujer investigada por la supuesta participación en el crimen de su hijo a quien se concedió la puesta en libertad provisional debido a su avanzado estado de embarazo y próximo alumbramiento hacia mediados de este mes.

La juez rechaza así la petición que hizo la defensa del también investigado J.D.R.C., pareja de la madre del menor en el momento de los hechos, para conservar algunos restos óseos y tejidos del niño antes de proceder a su entierro para evitar así una "destrucción irreversible" de pruebas.

En este sentido, da cuenta de las pruebas forenses practicadas ya sobre el cadáver del menor, sobre los que forenses practicaron una autopsia, que posteriormente fue ampliada, en la que se concluía que la acción directa o última que ocasionó la muerte del niño se debió a un "traumatismo abdominal violento" en el contexto de un "politraumatismo".

En este sentido, la pericial del Instituto de Medicina Legal (IML) ya dejaba patente que fue esa acción violenta hizo que el niño sufriera un desgarro hepático que tuvo como consecuencia un "shock hemorrágico" en la zona del abdomen.

El mismo informe aseveraba que no había impedimento para la inhumación o incineración del cuerpo, una vez que se han recibido también los resultados analíticos pedidos al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla.

La instructora Mónica Viciana alude además al auto de la Audiencia Provincial de Almería del pasado 16 de abril que desestimaba definitivamente la pretensión de la defensa de J.D.R.C. para efectuar la práctica de una prueba pericial antropológica forense y etnomedicina.

El abuelo materno del menor reiteró el pasado 22 de abril la petición que hizo por primera vez el 9 de diciembre para poder enterrar el cuerpo de Lucas al entender que se habían practicado ya las pruebas correspondientes a efectos de determinar las causas de la muerte del menor sin que existan diligencias pendientes de practicar que requieran la conservación del cadáver.

NUEVAS TESTIFICALES

De otro lado, la investigación avanza con la práctica de nuevas pruebas, sentido en el que se prevé la toma de declaración como testigos el próximo 28 de mayo de los propietarios de la vivienda en la que la pareja investigada vivía con el niño y donde, conforme a la investigación, se produjeron las situaciones de maltrato así como la muerte del menor.

Cabe recordar que según la propia declaración de la madre en sede judicial, la pareja y el menor vivía en una habitación que tenían arrendada en una vivienda que era compartida con más personas. Fue en esa misma habitación donde, según su declaración, habría hallado al niño ya fallecido cuando regresó de trabajar.