Moreno, seguro de que Montero regresará "a Madrid" para poner en "marcha" pactos de Sánchez con independentistas

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. A 7 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El candidato a la reelección com - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este miércoles de que la candidata del PSOE-A a la Junta y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, regresará a Madrid para estar junto a Pedro Sánchez en la puesta "en marcha" de los acuerdos firmados con los independentitas catalanes y que van a traer una "oleada de desigualdad" a España.

Durante su participación en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en Sevilla, Moreno ha manifestado que ese es el motivo por el que Montero no ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados cuando decidió concurrir a las elecciones andaluzas.

Moreno se ha vuelto a referir al hecho de que el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas "empieza la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña, como consecuencia del pacto de Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña".

Ha planteado si alguien cree realmente que esos pactos con ERC y Junts no se van a cumplir, y ha indicado que solamente se ha hecho "un paréntesis para no interferir en las elecciones" andaluzas.

"Al día siguiente, el 18, el señor (Oriol) Junqueras (ERC) ejercerá la letra que tiene de la hipoteca que tiene el señor Sánchez y ejercerá el cien por cien de la recaudación de los impuestos en Cataluña", ha indicado Juanma Moreno, para quien eso será una "estocada al principio de igualdad del conjunto de los españoles, cuya gran perjudicada no va a ser otra que la tercera economía de España y la comunidad más poblada de nuestro país, que es Andalucía".

"Y eso va a pasar este verano", ha apuntando Moreno, quien ha señalado que Andalucía necesitará que el día 17 de mayo salga de las urnas un gobierno "fuerte para enfrentarse a la nueva oleada de injusticias y de desigualdades que va a poner en marcha el señor Sánchez, probablemente con la cercanía de la señora Montero allí en Madrid en el Congreso de los Diputados y en cualquier otra nueva responsabilidad".

Así, se ha mostrado convencido de que Montero no va "a tomar posesión del acta de parlamentaria andaluza" porque, si no, no tiene sentido y es "ridículo" mantener el escaño en el Congreso de los Diputados, algo que nadie había hecho antes.

Para Moreno, esa "nueva ola de injusticia y desigualdades debemos de pararla", y ha advertido de que lo que "no sea una mayoría suficiente y estable" --en referencia a la mayoría absoluta con la que ha contado el PP-A en la última legislatura-- tras el 17 de mayo supone perder "seguridad".

