Moreno cierra este viernes en Cádiz el ciclo electoral de Europa Press Andalucía por el 17M presentado por Lorenzo Amor

Cartel anunciador de la participación del presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo del 17M en Cádiz el viernes 8 de mayo - EUROPA PRESS

CÁDIZ 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, cierra este viernes 8 de mayo en Cádiz el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

Bajo el lema 'Andalucía vota', el foro tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Hotel Cádiz Bahía y se abrirá con la presentación de Moreno a cargo del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor.

A continuación tendrá lugar una intervención del propio Moreno, que dará paso a un turno de preguntas que formulará el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/U1Dyr_ze33g', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

Europa Press Andalucía abrió su ciclo electoral con motivo del 17M el pasado 14 de abril con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, que fue presentado en Sevilla por la número dos del partido al Parlamento andaluz por Sevilla, Cristina Peláez.

A pocas horas del inicio oficial de la campaña electoral participó en el mismo foro el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, que fue presentado en Sevilla el jueves 30 de abril por la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

El miércoles 6 de mayo fue el turno de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en el ciclo electoral de Europa Press Andalucía, que fue presentada en Sevilla por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España. Han sido además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022, a las que suman ahora los comicios del próximo 17 de mayo.

En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.

