Por Andalucía propone una red pública de escuelas de cero a tres años para "garantizar condiciones dignas"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en la concentración por la huelga estatal en la educación de 0 a 3 años en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto incorporar al sistema público andaluz las escuelas de cero a tres años en la que exista "una incorporación voluntaria" de las actuales escuelas infantiles privadas.

"Solamente desde la red pública podemos garantizar condiciones dignas al personal que esta muy feminizado, que tienen una profunda precarización de las condiciones laborales. Y al tener unas condiciones tan precarias, se hace complicado que el servicio sea digno de lo que nosotros queremos", ha asegurado Maíllo este jueves en una atención a los medios en una manifestación en Sevilla en el marco de la huelga convocada por el personal de las escuelas de cero a tres años.

El coordinador federal de IU ha estado acompañado por la candidata número dos por la provincia de Sevilla de la coalición, Alejandra Durán, quien ha criticado la gestión de las escuelas infantiles por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

"Moreno lo que ha hecho es crear una red de escuelas infantiles totalmente privatizadas, muchas de ellas dependen de cooperativas de mujeres que son las que están sosteniendo este sistema en unas condiciones muy precarias", ha afirmado la exdiputada.

Asimismo, Durán ha señalado la "congelación" del precio/plaza, junto al aumento de costes energéticos y salariales, que "han llevado a muchos centros a una situación límite, imposibilitando la sostenibilidad de la actividad".

La candidata ha afeado la decisión, tomada por el Gobierno de Moreno, de "devolver" 119 millones de euros de fondos europeos destinados a la creación de plazas públicas en educación infantil. "Un dinero que fue redistribuido entre varias comunidades autónomas, entre ellas varas gobernadas por el PP", ha indicado Durán.

"Esta devolución de fondos se hizo a sabiendas de la insuficiencia de plazas públicas en educación infantil de 0a 3 años en numerosas ciudades y áreas metropolitanas andaluzas. Y no queda ahí la cosa, mientras se negaban recursos para la educación infantil, se desviaban fondos públicos hacia macroeventos deportivos y operaciones de imagen, algunas de las cuales están siendo investigadas judicialmente. Es vergonzoso el trato chapucero del PP de Moreno con la educación", ha subrayado la candidata.

Ante esta situación, Durán ha defendido la necesidad de "fortalecer" la educación pública "desde los primeros años", proteger el empleo y garantizar condiciones dignas para las trabajadoras del sector, actualizar el precio/plaza y utilizar "íntegramente" los fondos europeos, estatales y propios.

"No se puede hablar de igualdad de oportunidades mientras el acceso depende del territorio, de la capacidad económica o de un sistema sostenido al límite por trabajadoras precarizadas" ha concluido la candidata.