El Ayuntamiento de Almería aprueba sus presupuestos de 2026 con el voto en contra de todos los grupos de la oposición

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal de 2026, que se eleva hasta los 297,7 millones de euros --un 7,2 por ciento más que el ejercicio anterior-- con el voto a favor de los miembros del equipo de gobierno (PP), que ostenta mayoría absoluta con 15 ediles, y la negativa de todos los grupos de la oposición, conformada por PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes, sin que se hayan registrado abstenciones.

De esta forma, el Ayuntamiento de Almería se convierte en el primero entre las capitales andaluzas en aprobar su presupuesto para 2026.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha defendido que el documento vuelve a ser "el mayor presupuesto en la historia del Ayuntamiento" y que ha sido diseñado para "convertir en oportunidades de crecimiento, de creación de empleo, generación de riqueza y aportación de más calidad de vida". La regidora ha mantenido que las cuentas constituyen "una hoja de ruta para el futuro de Almería" vinculada al Plan Estratégico Almería 2030.

La concejal de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha detallado que el presupuesto propio del Ayuntamiento asciende a 257,5 millones de euros, lo que supone un 4,85 por ciento más que en 2025.

Lara ha destacado el "marcado carácter social" del proyecto, con más de 38 millones de euros para promoción y protección social --el 15 por ciento del total-- y ha precisado que la ayuda a domicilio aumenta en 4,3 millones, un 11,4 por ciento más, al asumir el Consistorio con recursos propios un precio por hora superior al financiado por otras administraciones.

Según ha confirmado la edil 'popular', el nuevo servicio de recogida y tratamiento de residuos comenzará el 1 de febrero y los de limpieza viaria y playas y el de mantenimiento y conservación de zonas verdes lo harán previsiblemente en el tercer o cuarto trimestre de 2026, con nuevas inversiones y "tecnología basada en la inteligencia artificial". Junto con el contrato de dependencia, suponen un gasto estimado de 71,5 millones de euros.

LA OPOSICIÓN: EJECUCIÓN Y LOS BARRIOS

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha definido las cuentas como "los presupuestos del agotamiento" y ha acusado al equipo de gobierno de sostenerse "a base de fotos y titulares". Según ha valorado, los presupuestos "sobre el papel parecen ambiciosos" y, sin embargo, los vecinos "no han visto mejoras reales" en barrios como La Chanca, el Zapillo o Los Ángeles.

Herrera ha mantenido que las inversiones "no han llegado" a los distritos y que existen obras que "no comienzan nunca". También ha apuntado que partidas destinadas a vivienda, caminos rurales o instalaciones deportivas "se han quedado sin ejecutar".

En el caso del Paseo de Almería, ha sostenido que la actuación "ha puesto patas arriba el centro", con comerciantes "asfixiados económicamente" y con retrasos que "no han sido explicados" a los afectados. Además, ha reprochado que el Ayuntamiento "ha ocultado información" sobre el desarrollo de la obra.

La edil socialista también ha reclamado más personal y medios en servicios sociales. A su juicio, el departamento "roza el colapso", ya que hay centros donde "no se cumplen ni los mínimos legalmente establecidos" y que trabajadores municipales "han hecho auténticos milagros con las familias".

El concejal de Vox Juan Francisco Rojas ha señalado que el presupuesto municipal ha crecido un 40 por ciento desde 2019, mientras que la población "apenas había aumentado un 3 por ciento". Según su intervención, no resulta "lógico presumir del incremento cuando se ha basado principalmente en la subida de impuestos y tasas".

Rojas ha apuntado que el gasto corriente "ya supone el 53 por ciento del total" y que el capítulo de bienes y servicios "ha incrementado un 81 por ciento desde 2019", lo que, en su opinión, "se ha convertido en un agujero negro". También ha afirmado que el Ayuntamiento "ha subido el gasto muy por encima de la inflación", con partidas "muy prescindibles".

En cuanto a la inversión, ha indicado que la ciudad "invierte un seis por ciento del gasto total", lo que ha calificado de "paupérrimo". Según ha expuesto, "de cada 100 euros solo seis se destinan a inversión" y, aun así, "no se han ejecutado" en ejercicios anteriores, lo que ha generado "remanentes millonarios".

Además, ha afeado al Gobierno local que muchos proyectos "no avanzan" pese a figurar año tras año en presupuestos anteriores, mientras que servicios como la limpieza "no mejoren" a pesar de su incremento de coste.

EL "MODELO DEL LADRILLO"

El concejal de Podemos-IU-Verdes, Alejandro José Lorenzo, ha asegurado que el presupuesto "no es para los vecinos y vecinas de Almería", sino para "mantener un modelo económico" que "pone por delante el ladrillo, los contratos a las empresas privadas y a los capitalistas antes que a las personas".

Durante su intervención, ha criticado que el Ayuntamiento "se dedica básicamente a dar dinero a empresas privadas y a no gestionar directamente absolutamente nada", lo que representa un "holding público-privado". Además, ha cuestionado que los grandes contratos municipales "se sostienen sin control, sin transparencia y sin retorno social".

En materia de vivienda, ha criticado que Almería XXI "se dedica básicamente a hacer vivienda a través de contratos con promotoras privadas", con precios "de más de 200.000 euros en muchos casos", lo que, a su juicio, no garantiza alquileres sociales ni rehabilitación de viviendas vacías. "Para Almería 21 no es un derecho, sino un nicho de negocio", ha reprochado.

Lorenzo además ha defendido que servicios públicos como dependencia, instalaciones deportivas o televisión municipal "siguen externalizados" y que "funcionan sin control", mientras el Ayuntamiento "actúa como una empresa y no como una institución democrática".