El Ayuntamiento de Almería lamenta la salida de Kuver y confía en la "continuidad" del Teatro Cervantes

Fachada del Teatro Cervantes de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha lamentado este miércoles la salida de Kuver Producciones de la gestión del Teatro Cervantes y ha confiado en que el cierre sea "transitorio", al mostrarse convencido de que el histórico recinto cultural de la capital "tendrá continuidad".

Cruz se ha pronunciado así en declaraciones a los medios durante la presentación de la Misa Flamenca, después de que se haya conocido el fin de la etapa de la productora al frente del teatro, propiedad del Círculo Mercantil de Almería, que ha gestionado durante los últimos diez años.

El edil almeriense ha destacado la labor "encomiable" desarrollada por Kuver Producciones en este espacio y ha trasladado el pesar del equipo de gobierno por una situación que, según ha dicho, les "entristece profundamente" al afectar a "un templo como el Cervantes" y a una empresa que ha formado parte de la vida cultural de la ciudad.

Por su parte, el presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Almería, Francisco Balcázar, ha indicado a Europa Press que está a la espera de que se clarifique la situación y no ha concretado si existen ya contactos o conversaciones con otras empresas para asumir la gestión del espacio, ni qué ocurrirá con la programación prevista.

"UN DÍA MUY DURO Y TRISTE"

El empresario almeriense Curro Verdegay, responsable de Kuver Producciones, ha trasladado en redes sociales que este es "un día muy duro y triste" para él y ha agradecido los mensajes de apoyo y cariño recibidos tras conocerse la situación de la empresa.

"Han sido 18 años en los que lo he dado todo; no he sabido hacerlo mejor", ha señalado Verdegay, quien ha indicado que se queda "con las miles y miles de personas" a las que han "divertido" y hecho "un poquito más felices" durante este tiempo.

El empresario también ha tenido palabras de agradecimiento para el público de Almería, del que ha dicho que "siempre" ha apoyado y valorado sus propuestas culturales.

Verdegay ha extendido ese reconocimiento a sus empleados, a quienes ha definido como "los mejores trabajadores y compañeros que un jefe puede tener". "Os pido perdón por mis errores. Para lo que necesitéis siempre me tendréis. Gracias por todo", ha escrito.

"Llegamos al Cervantes estando cerrado y prácticamente destruido. Y sin ayuda de nadie conseguimos llenarlo de vida. Toca reinventarse", ha concluido.