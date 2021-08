El Ayuntamiento de Almería no cobrará las multas que impuso durante el primer estado de alarma

ALMERÍA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento no cobrará las multas que a través de la Policía Local se interpusieron durante el primer estado de alarma que se decretó a causa de la pandemia de covid-19 el 18 de marzo de 2020.

Así lo ha trasladado el regidor después de que el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional diera por inconstitucional el confinamiento, es decir, la limitación de circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

"Si el estado de alarma era ilegal, no tiene mucho sentido que nosotros cobremos por infringir algo que en teoría no debería haberse producido, no al menos en esos términos", ha explicado el primer edil almeriense a preguntas de los medios, ante los que ha señalado que también se efectuarán los trámites administrativos necesarios para revertir las cantidades que ya hayan sido despachadas.

El Ayuntamiento de Almería aún no ha estimado cuántas multas se interpusieron durante el primer estado de alarma derivado del covid-19, que se prolongó hasta el 21 de junio, ya fuera por saltarse el confinamiento con motivo injustificado o efectuar la apertura de negocios en horarios no permitidos en ese momento.

Solo durante las primeras semanas del confinamiento, entre el 14 de marzo y el 6 de abril, los agentes llegaron a levantar 863 actas por quebrantar el confinamiento con multas que conllevaban sanciones de entre 300 y 600.000 euros, periodo en el que se llegó incluso a sancionar a una misma persona en cuatro ocasiones. A finales del mismo mes el número de actas se había elevado hasta las 1.447, según las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento en ese momento.