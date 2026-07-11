El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) pide a los vecinos que no accedan a la zona desalojada salvo con un agente

Terrenos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha solicitado a los vecinos de la localidad que se abstengan de acceder por sus propios medios a las zonas del término municipal que han sido desalojadas a consecuencia del incendio forestal que se originó el pasado jueves, de modo que si precisa acudir a sus viviendas o fincas lo hagan acompañados de un agente público.

En un mensaje lanzado en redes, recogido por Europa Press, el Consistorio ha pedido a aquellas personas que necesitan volver temporalmente a sus residencias o propiedades para ver cómo se encuentran sus animales que lo hagan acompañados por las autoridades para poder garantizar su seguridad.

En este sentido, han recordado que para saber cómo efectuar dicha petición pueden acudir al espacio cultural de Los Gallardos, donde los afectados podrán ser informados del trámite a seguir al respecto. "Colabora, tu seguridad es lo primero", han recordado.

La Guardia Civil mantiene acotadas las carreteras y vías que dan paso a las zonas desalojadas, con desvíos y rutas alternativas para quienes necesiten desplazarse de un lugar a otro fuera de la zona afectada por el incendio o desalojada de manera preventiva.

Desde el instituto armado se ha recordado que hay zonas habilitadas para la estancia de desplazados, tanto en algunos de los municipios afectados como en los pueblos de alrededor, donde se han articulado dispositivos de atención a los ciudadanos con alimento, agua y zona de descanso.

Asimismo, según ha informado un portavoz de la Comandancia, durante la jornada de este sábado se mantienen las batidas por las zonas donde el fuego ya ha sido sofocado para comprobar la ausencia de nuevas víctimas mortales tras los 12 cuerpos ya recuperados, que están bajo el proceso de identificación.