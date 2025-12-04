El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) declara un día de luto por la muerte violenta de un niño de cuatro años

Archivo - Ayuntamiento de Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

GARRUCHA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha declarado este jueves día de luto oficial en la localidad por la muerte violenta de un menor de cuatro años durante la pasada tarde en la localidad, lo que ha llevado a la detención de la madre del pequeño y a un varón, que sería su pareja sentimental.

El Consistorio ha convocado también un minuto de silencio a las 13,00 horas frente al Ayuntamiento, donde las banderas ya ondean a media asta, "en señal de profundo dolor" por este crimen.

Desde el Ayuntamiento han trasladado en sus redes su "más sentido pésame" y todo el "apoyo" a los familiares y seres queridos del menor en estos momentos "tan difíciles".